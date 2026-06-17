Геймеры ждать не будут! Xbox объявила о своём участии в Gamescom 2026, когда сейчас решается судьба внутренних студий

Выставка Summer Game Fest, уже отгремела, и теперь дорога ведет прямиком в Кельн, где в конце августа пройдет выставка Gamescom 2026. И первой о своем участии в мероприятии поспешила объявить компания Xbox. Казалось бы, это должна быть исключительно радостная новость, если бы не абсурдность ситуации... Прямо сейчас внутри игрового подразделения Microsoft под угрозой массовых увольнений и полного закрытия находится, кажется, буквально каждая студия и каждый сотрудник корпорации.

Официальный аккаунт Xbox в социальной сети X с энтузиазмом заявил:

Xbox + Gamescom + FanFest… увидимся там! Будьте в числе первых, кто поиграет в наши новинки, включая сюжетную кампанию Gears of War: E-Day.

Демонстрация рабочего билда Gears of War: E-Day — события Дня Прорыва, где нам обещали возвращение Маркуса Феникса, Дома и эпичные баталии с Саранчой — несомненно, громкое событие для посетителей стенда. Выставка пройдет с 26 по 30 августа, а вместе с ней ожидается и классическое мероприятие Xbox FanFest для преданных поклонников.

Но именно контекст этого праздника омрачает весь инфоповод. Напомним, что тема с глобальными чистками и возможным закрытием ключевых коллективов в Microsoft активно муссируется в сети уже несколько дней, а инсайдеры публикуют все более и более тревожные слухи. Как, например, недавние высказывания геймдизайнера Криса Авеллона о том, что статус "стабильности и безопасности" потеряли даже авторы Fallout: New Vegas.

В фанатских кругах царит глубокое разочарование, граничащее с открытой яростью. Видеть, как на фоне этих корпоративных чисток и страха людей потерять свою работу пиар-машина Xbox с помпой анонсирует веселый FanFest и поездки в Германию, как минимум странно и откровенно не очень красиво по отношению к тем самым разработчикам, которые могут быть выброшены на улицу в ближайшие недели.

Комментарии от геймеров, ожидаемо, переполнены негодованием:

- Не могу дождаться новых трейлеров игр от студий, которые закроют всего через пару дней после показа!

- Бьюсь об заклад, на выставке Gamescom вы просто устроите распродажу студий, попытавшись толкнуть Ninja Theory и Double Fine другим покупателям.

- Жду не дождусь узнать, какую игру или студию вы прикончите следующей... 🤔🤔🤔"

- Есть ли какие-то официальные заявления о закрытии студий и том бардаке, что творится внутри Xbox? Вы пытаетесь ублажать фанатов стендами, но какой ценой? Ценой уничтожения собственной организации?

Вместо ожидаемого восторга от возможности лично поиграть в грядущие ААА-новинки, включая кампанию новой части Gears, комьюнити пребывает в состоянии открытого протеста, призывая приходить на Gamescom в памятных футболках в честь закрытых студий. Как Microsoft будет восстанавливать доверие своей аудитории или действительно просто уволит еще 1000 разработчиков, узнаем уже скоро.