Глава The Coalition пообещал более быструю разработку следующей Gears of War

Следующая игра серии Gears of War не потребует семи лет разработки, как Gears of War: E-Day. Об этом заявил глава The Coalition Майк Крамп, отметив, что нынешняя игра стала хорошей основой для будущих проектов серии.

В интервью BBC Крамп рассказал о продолжительности разработки E-Day, которая заняла около семи лет. По его словам, следующий выпуск серии «не займёт почти столько же времени».

При этом The Coalition пока не раскрывает, какой именно будет следующая часть. Неизвестно, продолжит ли студия историю Gears 5, завершившуюся на клиффхэнгере, или снова обратится к событиям прошлого и выпустит ещё одну игру-приквел.

Крамп назвал Gears of War: E-Day «отличной основой» для будущих игр. Студия продолжит работать над проектом после релиза, а сама E-Day получит дополнительный сезонный контент.

Глава The Coalition также прокомментировал возможные новые сокращения в Microsoft. Несмотря на успех E-Day, студия не застрахована от продолжающейся реструктуризации Xbox и потенциальных увольнений.

По словам Крампа, команда старается сосредоточиться на том, что действительно может контролировать, — создании качественной игры. Он также отметил, что руководство The Coalition работает вместе уже более 20 лет, поэтому студия располагает большим запасом опыта и преемственностью внутри команды.

Будущее серии при этом может зависеть не только от планов The Coalition, но и от дальнейших изменений внутри Xbox. Пока студия продолжает развивать Gears of War: E-Day и работать над следующим проектом серии, однако подробностей о нём пока нет.