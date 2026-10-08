"Гребанный шедевр": Аша Шарма лично похвалила The Coalition с успехом Gears of War: E-Day, но игроки не оценили

Глава Xbox Аша Шарма лично отреагировала на выход Gears of War: E-Day и высокие оценки критиков. В своем посте в социальной сети X она поздравила студию The Coalition с успехом и опубликовала официальный промо-арт с оценками игры, особенно выделив отзыв издания Day One:

A f***ing masterpiece (Гребанный шедевр).

Несмотря на триумфальный тон поста, комментарии под ним быстро приобрели критический характер. Пользователи усомнились в объективности высоких оценок и в том, что игра действительно заслуживает звания "шедевра".

Многие комментаторы отказываются верить высоким баллам от IGN, Game Informer и других изданий. "IGN говорит, что игра хорошая - значит, она плохая", - пишут одни. Другие формулируют жёстче: "Оценки журналистов бессмысленны, Аша". Некоторые спрашивают, почему на арте отсутствуют более сдержанные или негативные отзывы и советуют посмотреть на количество игроков в Steam.

Пока одни пользователи спорят о качестве игры и доверии к прессе, другие просто радуются высоким баллам и поздравляют The Coalition с удачным возвращением к корням серии. Как бы то ни было, Gears of War: E-Day уже стала одной из самых обсуждаемых игр осени 2026 года.