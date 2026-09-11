Хардкорное "Безумие" и 25 тысяч киллов: опубликован полный список достижений Gears of War: E-Day

В Сети появился полный список достижений для грядущего шутера Gears of War: E-Day, дающий игрокам четкое представление об игровых активностях на релизе. Охотникам за трофеями придется изрядно попотеть: игра предложит 55 ачивок суммарной ценностью в 1000 очков Gamerscore (GS). Испытания равномерно распределены между сюжетной кампанией, сетевым режимом Versus и кооперативной «Осадой Орды» (Horde Siege).

Сюжетный блок наград порадует фанатов классическим хардкором. Помимо стандартных ачивок за прохождение глав, разработчики вернули легендарную сложность Insane («Безумие»). Самым сложным одиночным испытанием станет трофей For Whom The Bell Tolls (75 GS) — для него нужно закрыть кампанию на «Безумии», выполнить абсолютно все побочные квесты и найти каждую скрытую коллекционку. Любителям максимального прогресса приготовили ачивку Dead Serious (85 GS), требующую 100% зачистки сюжета, полной прокачки четырех классов и 25 000 убийств в мультиплеере.

Режим Horde Siege сделает упор на долгосрочный гринд и командное взаимодействие. Игрокам предстоит выдержать 50 миссий на высоком уровне сложности, потратить 150 тысяч единиц энергии у тайников снабжения и совершить 50 000 убийств на любых настройках. Не обошлось и без юмора: среди достижений есть отсылки к интернет-мемам вроде «Okay, Boomer» за убийство Бумера или пасхалки, требующие «нарушить технику безопасности» на отдельных картах.

Полный перечень достижений Gears of War: E-Day

Спойлер

Сюжетная кампания: FNG — Пройти курс молодого бойца. (15 GS)

Emergence Begins — Открыть Акт 1 сюжетной кампании. (15 GS)

We Must Improvise — Открыть Акт 1 сюжетной кампании. (15 GS)

The Bigger They Are… — Открыть Акт 1 сюжетной кампании. (15 GS)

The Scorched Legion — Открыть Акт 2 сюжетной кампании. (15 GS)

You Want What On the Front of a Gun?! — Открыть Акт 2 сюжетной кампании. (15 GS)

Got to the Choppa — Открыть Акт 2 сюжетной кампании. (15 GS)

Get Back You Eight-legged Freak — Открыть Акт 3 сюжетной кампании. (15 GS)

Twice the Pride, Double the Fall — Открыть Акт 3 сюжетной кампании. (15 GS)

…The Harder They Fall — Открыть Акт 3 сюжетной кампании. (15 GS)

End of the Line — Открыть Акт 4 сюжетной кампании. (15 GS)

The Only Good Bug is a Dead Bug — Открыть Акт 4 сюжетной кампании. (15 GS)

Nothing Left but the Fight — Открыть Акт 5 сюжетной кампании. (15 GS)

For My Boys — Открыть Акт 5 сюжетной кампании. (15 GS)

You’re My Brother — Завершить все акты кампании в кооперативном режиме. (15 GS)

Side Piece — Выполнить все второстепенные задачи в кампании. (15 GS)

Relax. I’m the Map. — Отыскать все контейнеры Hard Cases в кампании. (15 GS)

Memories From E-Day — Найти все коллекционные предметы в кампании. (15 GS)

Quartermaster — Разблокировать все предметы из тайников со снабжением (Supply Cache) в кампании. (15 GS)

Chainsaw Go Brrrrrrrrr — Применить бензопилу против Саранчи в кампании или режиме Horde Siege. (15 GS)

Brotector — Спасти другого игрока из боя с Саранчой. (15 GS)

Okay, Boomer. — Уничтожить Бумера. (15 GS)

Right in the Ticker — Превратить Тикера в «авиапочту» и отправить обратно отправителю. (15 GS)

Explosive Indigestion — Сыграть во взрывную игру «корнхол» с Жабьей миной (Bilefrog). (15 GS)

Two Grubs, One Gut-Punch — Поразить двух дронов (Grubs) одним патроном из Gut-Puncher. (15 GS)

Payback’s A Pitch — Отомстить Бронированному Сипу (Armored Wretch), который вас оглушил. (15 GS)

Remember Kalona — Завершить все акты кампании на любом уровне сложности. (25 GS)

Today We Are Canceling the Apocalypse — Завершить все акты кампании на уровне сложности Insane («Безумие»). (25 GS)

For Whom The Bell Tolls — Пройти кампанию на сложности Insane, выполнив все побочные миссии и найдя все скрытые предметы. (75 GS)

Dead Serious — Завершить кампанию на сложности Insane на 100%, набрать 25 000 убийств в режиме Versus, достичь максимального уровня игрока и прокачать четыре класса до максимального уровня. (85 GS) Кооперативный режим Horde Siege («Осада Орды»): Lift Outta Hell — Завершить и пережить 50 миссий Horde Siege на уровне сложности «Пехота» или выше. (15 GS)

Best I Can Do Is a Pizza Party — Выполнить 100 второстепенных задач в режиме Horde Siege. (15 GS)

Turn It Up to 11 — Казнить 50 врагов, оглушенных звуковым дисраптором (Sonic Disruptor). (15 GS)

Never Fight Alone — Успешно эвакуироваться из Horde Siege со всеми живыми членами отряда на уровне сложности «Всеотец» (Allfather). (15 GS)

I’m All Amped Up — Поддерживать действие адреналина в течение 30 секунд с помощью инъектора в Horde Siege. (15 GS)

Spotted and Slotted — Пометить 1000 врагов с помощью импульсного дрона (Pulse Drone) в Horde Siege. (15 GS)

Form-Up! — Получить максимальную награду из контейнера с перками (Perk Cache) в Horde Siege. (15 GS)

Who Loves Ya, Baby? — Реанимировать 20 игроков из других отрядов в Horde Siege. (15 GS)

Down, but Not Dead — Реанимировать 250 членов отряда из состояния при смерти (DBNO) с помощью испарителя стимулятора (Stim Vaporizer). (15 GS)

Stacks, On Stacks, On Stacks — Потратить 150 000 единиц энергии у тайника со снабжением (Supply Cache) в Horde Siege. (15 GS)

Like a Boss — Успешно отразить 25 событий вторжения (Invasion Events) в Horde Siege. (15 GS)

This Is My Rifle — Разблокировать все оружейные модификации в Horde Siege. (15 GS)

Crepe du Raven — Внимательно изучить днище вертолета «Рэйвен» в Horde Siege. (15 GS)

I Didn’t Hear No Bell — Спасти весь отряд, находясь на волоске от смерти. (15 GS)

Siege Specialist — Прокачать классы Штурмовик (Assault), Прорывник (Breacher), Стрелок (Marksman) и Медик (Medic) в Horde Siege до максимального уровня. (25 GS)

I WILL MASSACRE YOU — Уничтожить 50 000 врагов в Horde Siege на любом уровне сложности. (25 GS)

Got Your Wings — Выполнить последнее перерождение (Re-Up) и получить свои «крылья». (25 GS) Мультиплеер Versus («Противостояние») и другие испытания: Just Let Me Get One More… — Оформить 100 реанимаций. (15 GS)

I Am Heavy Weapons Guy — Уничтожить 10 врагов подряд из одного оторванного тяжелого орудия. (15 GS)

Somebody Set Us Up the Bomb — Установить и взорвать бомбу в режиме «Подрыв» (Demolition) так, чтобы противник не успел её обезвредить. (15 GS)

It Only Game, Why You Heff to Be Mad? — Победить в матче режима «Завоевание» (Conquest), не дав команде соперников набрать ни одного очка. (15 GS)

Days Since Last Accident: 0 — Нарушить технику безопасности на карте Battleship в режиме Versus. (15 GS)

HEY NOW, YOU’RE AN ALL STAR… — Набрать 25 000 убийств в режиме Versus. (25 GS)

The Lucky Ones Died on E-Day — Получить все остальные достижения (Супертрофей). (0 GS)

Полноценный релиз Gears of War: E-Day на ПК и Xbox Series X/S запланирован на 6 октября 2026 года.