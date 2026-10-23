Хотфикс для Gears of War: E-Day устранил вылеты и запустил волну банов за читы

Разработчики из The Coalition выпустили срочный хотфикс от 22 октября для шутера Gears of War: E-Day. Патч направлен на исправление критических ошибок, улучшение стабильности на всех платформах и борьбу с нечестными игроками, которые успели испортить рейтинговый режим.

Студия официально подтвердила, что знает об эксплойте с дымовыми гранатами в режиме Versus, который позволял видеть сквозь дым. К нарушителям, использовавшим этот баг, а также сторонний софт (включая aimbot), уже применили блокировки. Сейчас команда готовит полноценное техническое решение этой проблемы.

Главные исправления патча:

Стабильность: Повышена производительность и снижено число вылетов на PC, Xbox и портативных консолях. На Xbox Cloud Gaming исправлен баг, сбрасывавший настройки графики на «Качество» вместо «Производительности».

Кампания: Исправлены контентные баги в актах 2, 3 и 4 — в частности, застревание камеры на стройплощадке, зависание навигационного мода и сбои в логике второстепенных задач.

Режим «Орда» (Horde Siege): Устранена критическая ошибка, из-за которой из сессии выбрасывало всю команду, если один из игроков не успевал вовремя загрузиться на сервер.

Мультиплеер (Versus): В Ranked-матчах починили таймер роспуска лобби при вылете игрока (теперь он корректно составляет 2 минуты вместо одной). Также исправлены зоны на картах, где сброшенная бомба Demolition становилась недосягаемой.

Разработчики добавили, что продолжают расследовать редкие случаи зависания игры во время длительных сессий. Параллельно студия собирает фидбек по балансу сетевого режима для подготовки обновлений к первому сезону.