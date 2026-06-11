IGN: Прохождение одиночной кампании Gears of War: E-Day займет порядка 14 часов

По итогам закрытых презентаций на Xbox Games Showcase 2026 журналисты издания IGN поделились новыми подробностями Gears of War: E-Day от студии The Coalition. По их словам, сюжетная кампания грядущего шутера станет самой продолжительной в истории франшизы и займет около 14 часов. Повествование вернет игроков к началу Дня Разлома глазами молодых Маркуса Феникса и Дома Сантьяго, а сама игра получит мрачную атмосферу хоррора в духе первых частей серии.

Представители IGN отметили, что разработчики сохранят линейную структуру, но добавят просторные локации города Калона с побочными активностями и элементами исследования. Игровой процесс станет динамичнее за счет новых механик паркура, а проходить сюжет можно будет в кооперативе: до четырех человек по сети или вдвоем в режиме разделенного экрана. Также игрокам покажут историю создания культовой штурмовой винтовки «Лансер».

Официальный релиз Gears of War: E-Day запланирован на 6 октября 2026 года эксклюзивно для Xbox Series X|S и ПК, игра будет доступна в Game Pass со старта. Открытое бета-тестирование мультиплеера начнется уже 6 августа 2026 года.