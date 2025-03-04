Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м году

Инсайдер extas1s, который ранее уже делился достоверными данными касательно проектов Microsoft, сообщает о том, что Gears of War: E-Day выйдет в 2026 году.
Кроме того, по данным инсайдера, Microsoft официально анонсирует и выпустит сборник Gears of War Collection уже в июне этого года на мероприятии Xbox Showcase. Сборник выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Согласно предыдущим слухам, в сборник Gears of War Collection войдет оригинальная трилогия Gears of War.
Сколько уже раз перед каждыми выставками писали,что выйдет ремастер Gears of war и где он?Как и кучу раз писали перед каждыми выставками Сони,что выйдет ремастер или ремейк трилогии God of war и где он?
Посмотрим прав ли Экстазис этот - всё-таки репутация у него боле-менее, в отличии от других...
По идее Sony должны анонсировать на летней выставке
В марте на годовщину серии должны анансировать
Да давайте уже скорее устал ждать
P.S.
Да-да знаю про эмуляторы всякие Xenia и тому подобное, но хочется просто включить игру без заморочек в настройках всего и вся) RDR 1 же дождались на ПК =)
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Все что мне надо от Xbox это все части Gears of War на ps5, потому что только 3 части вышли на пк из всех 5 частей, но чтобы их запустить на пк это просто абра кадабра
Gears of war 4 Как запустить не Windows11?
Коллекция где нет 4 игры. Редкостные длб.
Какие 4 игры? Написано же войдут три части:первая(у которой есть крутой ремастеред уже),2 и 3. Gears of war 4 есть на компьютере давным давно и к оригинальной трилогии она имеет малое отношение
Judgement.
Да это отбей волну на 3 часа геймплея, там и сюжета нету, тупо набор арен.
Отвечал другому, ответил вообще другой юзер.. :/
Но вообще да, слышал о ней такое мнение. Тем не менее, это игра в серии, без нее все равно будет ощущение, что "недодали".
Уверяю, ничего не потеряешь от отсутствия этого обрубка, его ценность для серии нулевая.