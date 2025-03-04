ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.2 101 оценка

Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м году

AceTheKing
Новости

Инсайдер extas1s, который ранее уже делился достоверными данными касательно проектов Microsoft, сообщает о том, что Gears of War: E-Day выйдет в 2026 году.

Кроме того, по данным инсайдера, Microsoft официально анонсирует и выпустит сборник Gears of War Collection уже в июне этого года на мероприятии Xbox Showcase. Сборник выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Согласно предыдущим слухам, в сборник Gears of War Collection войдет оригинальная трилогия Gears of War.

30
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Alexander_7

Сколько уже раз перед каждыми выставками писали,что выйдет ремастер Gears of war и где он?Как и кучу раз писали перед каждыми выставками Сони,что выйдет ремастер или ремейк трилогии God of war и где он?

8
Alex Spector

Посмотрим прав ли Экстазис этот - всё-таки репутация у него боле-менее, в отличии от других...

1
CRAZY rock GAME

По идее Sony должны анонсировать на летней выставке

0
Maha4kalinec CRAZY rock GAME

В марте на годовщину серии должны анансировать

0
BleederHunt

Да давайте уже скорее устал ждать

P.S.

Да-да знаю про эмуляторы всякие Xenia и тому подобное, но хочется просто включить игру без заморочек в настройках всего и вся) RDR 1 же дождались на ПК =)

2
Челодой моловек 94

+

0
CRAZY rock GAME

Все что мне надо от Xbox это все части Gears of War на ps5, потому что только 3 части вышли на пк из всех 5 частей, но чтобы их запустить на пк это просто абра кадабра

0
solvava

Gears of war 4 Как запустить не Windows11?

0
Даздрасен Дыклоп

Коллекция где нет 4 игры. Редкостные длб.

-3
agula98

Какие 4 игры? Написано же войдут три части:первая(у которой есть крутой ремастеред уже),2 и 3. Gears of war 4 есть на компьютере давным давно и к оригинальной трилогии она имеет малое отношение

0
RestlessDreams91 agula98

Judgement.

0
Samson48 RestlessDreams91

Да это отбей волну на 3 часа геймплея, там и сюжета нету, тупо набор арен.

0
RestlessDreams91 Samson48

Отвечал другому, ответил вообще другой юзер.. :/
Но вообще да, слышал о ней такое мнение. Тем не менее, это игра в серии, без нее все равно будет ощущение, что "недодали".

0
Samson48 RestlessDreams91

Уверяю, ничего не потеряешь от отсутствия этого обрубка, его ценность для серии нулевая.

0