Инсайдер: Gears of War Collection представят и выпустят в июне; Gears of War: E-Day выйдет в 2026-м году

Инсайдер extas1s, который ранее уже делился достоверными данными касательно проектов Microsoft, сообщает о том, что Gears of War: E-Day выйдет в 2026 году.

Кроме того, по данным инсайдера, Microsoft официально анонсирует и выпустит сборник Gears of War Collection уже в июне этого года на мероприятии Xbox Showcase. Сборник выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Согласно предыдущим слухам, в сборник Gears of War Collection войдет оригинальная трилогия Gears of War.