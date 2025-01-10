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Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 95 оценок

Инсайдер: Microsoft может выпустить Gears of War: E-Day уже в конце 2025 года

AceTheKing
Новости

Инсайдер NateTheHate сообщает о том, что компания Microsoft может выпустить Gears of War: E-Day уже в этом году.

При анонсе игры, Microsoft не указала 2025-й в качестве года выхода, что многие сочли за знак того, разработка еще далека от завершения. Тем не менее, NateTheHate считает, что игра может выйти в самом конце года - к католическому Рождеству, то есть в декабре.

Недавно Microsoft выпустила Indiana Jones and the Great Circle в декабре - возможно, что компания осталась довольна продажами и выпустит Gears of War: E-Day примерно в тех же числах. Впрочем есть вероятность, что разработчикам понадобится больше времени на разработку игры.

Известно, что действие Gears of War: E-Day развернется за 14 лет до событий оригинальной игры, а главным героем станет молодой Маркус Феникс. Игра выйдет на PC и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
FireLion1993
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СнопакДоминатор

Если жта реально выпустят в конце года, то майки тут же передумают. Хотя оглядываясь, вижу как они выпустили индиану... Я уже удивляться не буду.

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