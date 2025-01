Инсайдер: Microsoft может выпустить Gears of War: E-Day уже в конце 2025 года

Инсайдер NateTheHate сообщает о том, что компания Microsoft может выпустить Gears of War: E-Day уже в этом году.

При анонсе игры, Microsoft не указала 2025-й в качестве года выхода, что многие сочли за знак того, разработка еще далека от завершения. Тем не менее, NateTheHate считает, что игра может выйти в самом конце года - к католическому Рождеству, то есть в декабре.

Недавно Microsoft выпустила Indiana Jones and the Great Circle в декабре - возможно, что компания осталась довольна продажами и выпустит Gears of War: E-Day примерно в тех же числах. Впрочем есть вероятность, что разработчикам понадобится больше времени на разработку игры.

Известно, что действие Gears of War: E-Day развернется за 14 лет до событий оригинальной игры, а главным героем станет молодой Маркус Феникс. Игра выйдет на PC и Xbox Series X/S.