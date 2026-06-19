Инсайдер опроверг слух о бюджете Gears of War: E-Day в $400 млн

Слухи о предполагаемом бюджете Gears of War: E-Day в размере 400 миллионов долларов были поставлены под сомнение новым заявлением инсайдера.

Игра Gears of War: E-Day недавно получила значительное внимание на Xbox Games Showcase, где стала одним из ключевых проектов презентации. Помимо демонстрации геймплея, проект также подтвердили как консольный эксклюзив Xbox — он выйдет на Xbox Series X/S и PC без планов релиза на PlayStation 5.

Ранее инсайдер Том Хендерсон утверждал, что бюджет разработки игры может достигать 400 миллионов долларов, что вызвало опасения о коммерческой эффективности проекта, особенно на фоне отсутствия версии для PlayStation.

Однако журналист Windows Central Джез Корден заявил, что Gears of War: E-Day в целом не стоил 400 миллионов долларов. По его словам, студия The Coalition выполняет не только задачи по разработке игр, но и участвует в создании технологических решений и инструментов Xbox.

Корден отметил, что часть затрат студии распределяется между различными проектами Xbox, включая такие франшизы, как Forza и Fable, а не относится исключительно к разработке Gears of War: E-Day.

Таким образом, он поставил под сомнение корректность первоначальных оценок бюджета, предположив, что данные могли быть неверно интерпретированы.

Несмотря на это, вопросы о масштабах инвестиций Microsoft в проект и его потенциальной окупаемости продолжают обсуждаться в индустрии.