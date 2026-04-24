Инсайдер предполагает, что релиз Gears of War E-Day может состояться в сентябре

По словам инсайдера Call of Duty GhostOfHope, релиз Gears of War E-Day может состояться в сентябре 2026 года, хотя официального подтверждения от Xbox пока нет.

Это утверждение появилось во время обсуждения в социальных сетях, где GhostOfHope предположил, что график релизов Microsoft может повлиять на сроки выхода других крупных игр. Отвечая на предположения о сроках запуска Call of Duty, инсайдер заявил: «Они не будут проводить релиз в сентябре, потому что у Xbox тогда будет Gears и другие игры», подразумевая, что выход Gears of War E-Day запланирован на этот период.

Хотя это заявление не было представлено как прямая утечка, оно привлекло внимание из-за репутации источника в отношении информации, связанной с Call of Duty. Тем не менее, сроки остаются спекулятивными, и Microsoft пока не объявила конкретную дату выхода предстоящей игры.

Релиз Gears of War E-Day запланирован на 2026 год для ПК и Xbox Series X/S.