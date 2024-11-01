Изначально планировалось, что события Gears 6 будут разворачиваться за пределами планеты Сера

The Coalition перенесет игроков в прошлое, представив игру Gears of War: E-Day, которая будет посвящена событиям «День Разлома». Впрочем, в студии ранее были идеи для Gears 6.

Род Фергюссон, который до прихода в Blizzard был продюсером серии Gears of War, недавно прокомментировал свои оригинальные идеи для Gears 6. По его словам, план состоял в том, чтобы оставить Серу позади и отправить игроков исследовать остальную часть Солнечной системы.

Когда я был там, я собирался сделать Gears 6. В Gears 6 мы должны были покинуть Серу. Мы готовились к этому, если вы следили за сюжетом, если вы обращали на него внимание. В Gears 5 вы вроде как сталкиваетесь с ракетной технологией. Так что в Gears 6 я хотел выйти за пределы Серы, узнать, что есть в остальной части галактики или хотя бы в остальной части Солнечной системы».

По словам Фергюссона, в планах было не превращать франшизу в Mass Effect, а просто перенести игроков в «новую обстановку и поднять ставки».

Комментируя концовку Gears 5, в которой игрокам нужно решить, спасти ли Джей Ди или Дел, продюсер говорит, что был очень удивлен тем, что в итоге решение оказалось настолько равным для всех. При этом многие члены команды были против такого выбора.

Спойлер

Я был действительно шокирован этим. Не было такого, что все выбрали смерть Джей Ди или все выбрали смерть Делла. В общем, нам предстояло решить эту проблему.



Это был один из вызовов шестой игры, как мы справились с этим выбором, которого у нас еще никогда не было во франшизе. Даже когда я это делал, команда не была в восторге. Например, когда я представил это команде на собрании и сказал, что у нас будет действительно большой, ну, знаете, меняющий сюжет выбор в игре.



Многие люди очень расстроились из-за этого, потому что, знаете, предполагается, что история - это преемственность, и идея о том, что в нашей временной шкале есть пробел, где, например, кто живет, кто умирает, что это значит?

Неизвестно, воплотится ли этот оригинальный план в будущем, но Фергюссон был очень рад Gears of War: E-Day, сказав, что это была превосходная задумка The Coalition.