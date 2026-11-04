Распространившаяся в сети цифра в 400 000 проданных копий Gears of War: E-Day не имеет ничего общего с реальностью — уверен авторитетный игровой журналист. Во время недавнего стрима он напрямую опроверг эти данные, назвав их «абсолютно неверными», и отметил, что дела у новинки Microsoft на самом деле идут значительно лучше, чем принято считать в сети.

Заявление обозревателя фактически рушит аргументацию тех, кто поспешил заявить о коммерческом провале шутера. Его оценка ставит под сомнение саму основу, на которой строилась большая часть негативных обсуждений вокруг финансового потенциала проекта.

Впрочем, ключевым фактором здесь остаются внутренние ожидания самой Xbox и то, какие планки эффективности менеджмент ставит перед разработчиками. И хотя инсайдерские данные указывают на позитивный расклад, Microsoft пока не публиковала официальный финансовый отчет, поэтому ориентироваться на сторонние «сливы» точно не стоит.

Если же отвлечься от споров о тиражах, то само возвращение к истокам франшизы определенно удалось. Игровое сообщество положительно оценило геймплей, густую мрачную атмосферу, эмоциональную историю и отличную химию между молодыми Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго.