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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.4 366 оценок

Известный инсайдер опроверг слухи о слабых продажах Gears of War: E-Day и тираже в 400 тысяч копий

Gruz_ Gruz_

Распространившаяся в сети цифра в 400 000 проданных копий Gears of War: E-Day не имеет ничего общего с реальностью — уверен авторитетный игровой журналист. Во время недавнего стрима он напрямую опроверг эти данные, назвав их «абсолютно неверными», и отметил, что дела у новинки Microsoft на самом деле идут значительно лучше, чем принято считать в сети.

Заявление обозревателя фактически рушит аргументацию тех, кто поспешил заявить о коммерческом провале шутера. Его оценка ставит под сомнение саму основу, на которой строилась большая часть негативных обсуждений вокруг финансового потенциала проекта.

Впрочем, ключевым фактором здесь остаются внутренние ожидания самой Xbox и то, какие планки эффективности менеджмент ставит перед разработчиками. И хотя инсайдерские данные указывают на позитивный расклад, Microsoft пока не публиковала официальный финансовый отчет, поэтому ориентироваться на сторонние «сливы» точно не стоит.

Если же отвлечься от споров о тиражах, то само возвращение к истокам франшизы определенно удалось. Игровое сообщество положительно оценило геймплей, густую мрачную атмосферу, эмоциональную историю и отличную химию между молодыми Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго.

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Комментарии:  11
Ваш комментарий
kotasha

А с чего ей хорошо продаваться ? Типичная судьба как у драгон эйдж.

9
yrroodd

Как правило, если продажи норм, то компания трубит о них на каждом углу.
А вот если они не очень, то стараются помалкивать или приводят левые