Известный стример снова вызвал войну в сети из-за комментариев о женщинах в видеоиграх

Популярный стример Зак "Asmongold" Хойт снова оказался в центре скандала. На этот раз - из-за резких высказываний о женщинах в шутерах и игровой индустрии в целом. Все началось 2 октября 2026 года. В сети завирусился фрагмент стрима, где Asmongold комментировал предстоящий Gears of War: E-Day. Он назвал игру "глупой феминистской фантазией" и предсказал, что студия The Coalition либо закроется, либо устроит массовые увольнения. Чуть позже стример добавил полезный совет разработчикам:

Совет для любого разработчика игр: перестаньте добавлять женщин в шутеры, если они не предназначены в первую очередь для визуального удовольствия. Парни, играющие в такие игры, не хотят, чтобы ими командовала какая-то мужеподобная баба-босс. Это никому не нравится и отталкивает почти всех.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать. Сотни пользователей обрушились на Asmongold с критикой:

Хватит считать, что все мужчины такие же хрупкие и неуверенные в своей мужественности, как ты.

Просто заткнись.

4 октября стример ответил на критику уже в прямом эфире. Он заявил:

Все эти люди только и могут, что оскорблять. Я считаю, что видеоигры созданы для мужчин. И если вы думаете, что это не так - ваше право делать любую игру, какую хотите. Но ваша игра провалится.

Asmongold также подчеркнул разницу между сексуализацией персонажей и созданием "непривлекательных" героев:

Есть огромная разница между сексуализацией персонажей и тем, чтобы делать персонажей, которые просто не нравятся. Не обязательно делать героиню супер-горячей, как Ева из Stellar Blade. Но и не надо делать ее такой (показал персонажа из Gears of War: E-Day). Ни одна женщина не хочет так выглядеть. Каждая, кто так выглядит, наверняка носит парик, чтобы не выглядеть так. Никто вообще не хочет выглядеть подобным образом.

Скандал снова разделил аудиторию: одни поддерживают стримера и называют его слова "честными", другие обвиняют в токсичности и устаревших взглядах. Как обычно, Asmongold оказался в центре очередной интернет-войны.