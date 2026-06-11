Клифф Блезински поддержал решение MS не выпускать Gears of War: E-Day на PS5: "Xbox возвращается на правильный курс"

Недавно Microsoft официально подтвердила, что Gears of War: E-Day не выйдет на PS5 - проект останется консольным эксклюзивом Xbox и будет доступен только на Xbox Series X|S и персональных компьютерах.
Это решение связано с изменением издательской стратегии Microsoft и курсом новой главы Xbox Аши Шармы, которая делает ставку на эксклюзивный контент для своих платформ. Помимо Gears of War: E-Day на PS5 также не выйдет Clockwork Revolution.
Ситуацию прокомментировал один из создателей серии Gears of War, Клифф Блезински:
Хоть мне и нравилась прежняя стратегия Microsoft под названием "чем больше, тем лучше", думаю, она вредила восприятию бренда среди преданной фанбазы. Gears of War: E-Day выглядит фантастически, а реакция на игру была замечательная, так что похоже, что корабль Xbox действительно возвращается на правильный курс.
выглядит как кал, ну да бесплатная раздача очень поможет, я тоже поддерживаю, иксбокс окончательно сдохнет)
недавно шёл мимо торгового центра, сидели двое ребятишек на лавочке и между ними был разговор про консоли, лет по 12 им было, один говорит вот я на xbox 360 что то там прошёл, второй говорит так плойка же лучше? и первый прямо и чётко сказал "нет", я прям зауважал его и хотел подойти и пожать ему руку, но не стал