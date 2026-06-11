ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 135 оценок

Клифф Блезински поддержал решение MS не выпускать Gears of War: E-Day на PS5: "Xbox возвращается на правильный курс"

AceTheKing AceTheKing

Недавно Microsoft официально подтвердила, что Gears of War: E-Day не выйдет на PS5 - проект останется консольным эксклюзивом Xbox и будет доступен только на Xbox Series X|S и персональных компьютерах.

"Сделано с душой и невероятно жестоко": Создатель серии официально одобрил Gears of War: E-Day

Это решение связано с изменением издательской стратегии Microsoft и курсом новой главы Xbox Аши Шармы, которая делает ставку на эксклюзивный контент для своих платформ. Помимо Gears of War: E-Day на PS5 также не выйдет Clockwork Revolution.

Ситуацию прокомментировал один из создателей серии Gears of War, Клифф Блезински:

Хоть мне и нравилась прежняя стратегия Microsoft под названием "чем больше, тем лучше", думаю, она вредила восприятию бренда среди преданной фанбазы. Gears of War: E-Day выглядит фантастически, а реакция на игру была замечательная, так что похоже, что корабль Xbox действительно возвращается на правильный курс.
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
K_K_K_777

выглядит как кал, ну да бесплатная раздача очень поможет, я тоже поддерживаю, иксбокс окончательно сдохнет)

10
QueasyRush

недавно шёл мимо торгового центра, сидели двое ребятишек на лавочке и между ними был разговор про консоли, лет по 12 им было, один говорит вот я на xbox 360 что то там прошёл, второй говорит так плойка же лучше? и первый прямо и чётко сказал "нет", я прям зауважал его и хотел подойти и пожать ему руку, но не стал