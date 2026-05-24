Композитор Gears of War: E-Day раскроет главную композицию игры после Xbox Showcase

Композитор Адам Ластивка, работающий над музыкой к предстоящему Gears of War: E-Day, объявил, что вскоре представит заглавную композицию игры под названием "Emergence".

В своём заявлении Ластивка пообещал фанатам:

Вы все будете в восторге!

Трек планируется показать сразу после Xbox Showcase, который пройдёт 7 июня.

Gears of War: E-Day - это приквел, который должен вернуться к мрачной и напряжённому сеттингу первой части, и новая музыка от Ластивки, судя по обещаниям, идеально этому соответствует.

Проверить это вы cможете послушав процесс создания музыки: