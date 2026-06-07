Кровавая и масштабная битва в разрушенном городе - первый геймплей c датой релиза Gears of War: E-Day

В рамках трансляции Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft и студия The Coalition наконец-то представили долгожданный геймплей брутального шутера Gears of War: E-Day. Ролик впервые вживую продемонстрировал ужасы Дня Прорыва — масштабного и катастрофического события, развернувшегося за 14 лет до начала первой игры. Сюжетная кампания сконцентрируется на истории происхождения: молодым Маркусу Фениксу и Доминику Сантьяго предстоит объединить усилия в отчаянной борьбе за выживание, когда орды Саранчи впервые прорываются на поверхность из недр планеты Сера.
Тем не менее, несмотря на высокую детализацию окружения, реки крови и жестокие добивания, показанный игровой процесс с трудом можно назвать впечатляющим. Похоже, разработчики решили действовать максимально безопасно и практически дословно повторяют собственную проверенную формулу. И хотя следование канонам серии — это верный шаг, амбициозному приквелу откровенно не хватает приятных и свежих геймплейных нововведений. На данный момент игра ощущается как классический и чересчур стандартный шутер от третьего лица с укрытиями — жанр, от которого индустрия и сами игроки изрядно утомились еще в середине прошлого десятилетия. Кроме того, после просмотра демоверсии технические вопросы вызвали визуальные эффекты попаданий: хитбоксы по противникам выглядит неестественно...
Разработчики также раскрыли точные сроки выхода проекта и бонусы для ранних покупателей. Игроки, оформившие предварительный заказ, получат ранний доступ к открытому бета-тестированию уже 6 августа, а на самом релизе пополнят свой инвентарь уникальными скинами на Дома и комплект оружия.
Официальный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября этого года. Что примечательно, генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма официально подтвердила, что проект создается со строгим статусом консольного эксклюзива для экосистемы Xbox и ПК. В отличие от некоторых недавних решений компании, новая флагманская глава Gears of War на PlayStation 5 не появится.
вот вроде выглядит отлично геймплей и графон, но емоций не вызывает никаких потому что понимаешь что это безпонтовый gears of war💩
Те же гири. 0 изменений по устаревшим механикам. Визуал напомнил джастиз, что не хорошо. Решили оставить ее экзом? Ну ок, по пассу норм. Граф он тоже не фонтан. Все таки хотелось свежих нововведений.
жаль не в сентябре - сонибои сосать
Те же самые
Выглядит сочно