Кровавая и масштабная битва в разрушенном городе - первый геймплей c датой релиза Gears of War: E-Day

В рамках трансляции Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft и студия The Coalition наконец-то представили долгожданный геймплей брутального шутера Gears of War: E-Day. Ролик впервые вживую продемонстрировал ужасы Дня Прорыва — масштабного и катастрофического события, развернувшегося за 14 лет до начала первой игры. Сюжетная кампания сконцентрируется на истории происхождения: молодым Маркусу Фениксу и Доминику Сантьяго предстоит объединить усилия в отчаянной борьбе за выживание, когда орды Саранчи впервые прорываются на поверхность из недр планеты Сера.

Тем не менее, несмотря на высокую детализацию окружения, реки крови и жестокие добивания, показанный игровой процесс с трудом можно назвать впечатляющим. Похоже, разработчики решили действовать максимально безопасно и практически дословно повторяют собственную проверенную формулу. И хотя следование канонам серии — это верный шаг, амбициозному приквелу откровенно не хватает приятных и свежих геймплейных нововведений. На данный момент игра ощущается как классический и чересчур стандартный шутер от третьего лица с укрытиями — жанр, от которого индустрия и сами игроки изрядно утомились еще в середине прошлого десятилетия. Кроме того, после просмотра демоверсии технические вопросы вызвали визуальные эффекты попаданий: хитбоксы по противникам выглядит неестественно...

Разработчики также раскрыли точные сроки выхода проекта и бонусы для ранних покупателей. Игроки, оформившие предварительный заказ, получат ранний доступ к открытому бета-тестированию уже 6 августа, а на самом релизе пополнят свой инвентарь уникальными скинами на Дома и комплект оружия.

Официальный релиз Gears of War: E-Day состоится 6 октября этого года. Что примечательно, генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма официально подтвердила, что проект создается со строгим статусом консольного эксклюзива для экосистемы Xbox и ПК. В отличие от некоторых недавних решений компании, новая флагманская глава Gears of War на PlayStation 5 не появится.