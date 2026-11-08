Легендарной серии Gears of War исполнилось 20 лет - The Coalition подготовила сюрпризы для фанатов

7 ноября 2026 года культовой серии Gears of War исполнилось ровно 20 лет. Оригинальная игра, разработанная Epic Games и выпущенная в 2006 году эксклюзивно для Xbox 360, положила начало одной из самых известных франшиз Microsoft. В честь юбилея студия The Coalition опубликовала специальное обращение к поклонникам, представила памятный видеоролик и запустила праздничные мероприятия с бесплатными наградами.

Юбилейное видео под названием «20 Years | A Love Letter to Gears» («20 лет — любовное послание Gears») посвящено истории франшизы и её наследию. Ролик предлагает вспомнить два десятилетия приключений Маркуса Феникса, Доминика Сантьяго и других персонажей, а также самые запоминающиеся моменты серии. Таким образом разработчики решили отдать дань уважения не только созданной ими игровой вселенной, но и поклонникам, которые сопровождали её на протяжении многих лет.

В официальном обращении The Coalition поблагодарила сообщество за поддержку и поделилась историями игроков, для которых Gears of War стала чем-то большим, чем просто развлечением. Разработчики вспомнили о дружбе, зародившейся в многопользовательских матчах, семейных прохождениях и людях, которым игры серии помогли пережить трудные моменты жизни. Студия подчеркнула, что братство, верность и взаимовыручка всегда были центральными темами Gears of War, и именно эти ценности объединяют её поклонников.

Празднование сопровождается двухнедельным событием в Gears of War: E-Day. Игрокам доступны временные режимы Guardian для Versus и For the Queen для Horde Siege. Во втором случае отключены ящики с припасами, поэтому участникам приходится полагаться на собственное снаряжение. За участие в праздничных активностях предусмотрены дополнительные награды.

Главным подарком стал генерал RAAM, которого уже могут бесплатно получить все владельцы Gears of War: E-Day. Для разблокировки персонажа достаточно войти в игру. Кроме того, предусмотрены юбилейные награды для пользователей, выполнивших определённые достижения в Gears of War: Reloaded. Среди них поза Fire and Fenix, медаль Old Guard и титул Locked n' Reloaded.

На этом празднование не закончится. Уже 1 декабря стартует второй сезон Gears of War: E-Day под названием Legacy, посвящённый двадцатилетней истории серии. Разработчики обещают вернуть знакомые карты, режимы и облики персонажей. Среди новинок появится образ Доминика Сантьяго Solemn Memories, основанный на знаменитой фотографии героя вместе с Марией из Gears of War 2.

За два десятилетия Gears of War прошла путь от одного из главных эксклюзивов Xbox 360 до масштабной франшизы с многочисленными продолжениями, переизданиями и миллионами поклонников. В The Coalition подчёркивают, что намерены и дальше развивать наследие Epic Games, сохраняя главную идею серии — «Never Fight Alone» («Никогда не сражайся в одиночку»).

Стоит также отметить, что некоторые части Gears of War, ранее остававшиеся эксклюзивами Xbox, стали неофициально доступны на ПК благодаря энтузиастам. В частности, проект COGBox позволяет запускать Gears of War 2, Gears of War 3 и Gears of War: Judgment через статическую рекомпиляцию кода Xbox 360 в нативные приложения Windows. Разработчики также работают над поддержкой оригинальной Gears of War. Проект не связан с Microsoft или The Coalition и требует наличия собственных копий игр.