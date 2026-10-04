MD Revoice выпустили нейросетевую русскую озвучку для Gears of War: E-Day

Команда MD Revoice представила русскоязычную нейросетевую озвучку для шутера Gears of War: E-Day - ещё до полноценного релиза игры.
Энтузиасты выполнили полную локализацию диалогов и ключевых звуковых дорожек, чтобы русскоязычные игроки могли пройти проект на родном языке. Работа выполнена с помощью современных нейросетевых технологий, что позволило сохранить интонации и эмоциональную подачу оригинальных актёров.
Релиз стандартного издания игры состоится 6 октября для PC и Xbox Series X/S.
Вроде они ее на релизе выпустили, дня два назад.
Но у этих ребят реально отличная нейронка, никогда не скажешь что сделана за несколько часов, надеюсь через год на все игры можно будет делать нейронки достойного качества. Все таки с озвучкой другой уровень погружения в игры.
Что-то про взлом или обход игры ничего не слыш