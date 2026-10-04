ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.5 171 оценка

MD Revoice выпустили нейросетевую русскую озвучку для Gears of War: E-Day

AceTheKing AceTheKing

Команда MD Revoice представила русскоязычную нейросетевую озвучку для шутера Gears of War: E-Day - ещё до полноценного релиза игры.

Gears of War: E-Day "Русская озвучка"

Энтузиасты выполнили полную локализацию диалогов и ключевых звуковых дорожек, чтобы русскоязычные игроки могли пройти проект на родном языке. Работа выполнена с помощью современных нейросетевых технологий, что позволило сохранить интонации и эмоциональную подачу оригинальных актёров.

Релиз стандартного издания игры состоится 6 октября для PC и Xbox Series X/S.

ПК 14
37
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
GregorNN

Вроде они ее на релизе выпустили, дня два назад.

Но у этих ребят реально отличная нейронка, никогда не скажешь что сделана за несколько часов, надеюсь через год на все игры можно будет делать нейронки достойного качества. Все таки с озвучкой другой уровень погружения в игры.

13
Mystic_Fox

Что-то про взлом или обход игры ничего не слыш