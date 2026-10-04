MD Revoice выпустили нейросетевую русскую озвучку для Gears of War: E-Day

Команда MD Revoice представила русскоязычную нейросетевую озвучку для шутера Gears of War: E-Day - ещё до полноценного релиза игры.

Энтузиасты выполнили полную локализацию диалогов и ключевых звуковых дорожек, чтобы русскоязычные игроки могли пройти проект на родном языке. Работа выполнена с помощью современных нейросетевых технологий, что позволило сохранить интонации и эмоциональную подачу оригинальных актёров.

Релиз стандартного издания игры состоится 6 октября для PC и Xbox Series X/S.