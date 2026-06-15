Microsoft неожиданно снизила цены на Fable и Gears of War: E-Day в Европе - редкий шаг на фоне общего подорожания игр

На фоне постоянного роста цен на игры, консоли и подписки Microsoft неожиданно пошла против рыночного тренда. Компания снизила стоимость сразу нескольких крупных эксклюзивов Xbox в европейском регионе.

Пользователи Xbox Store заметили, что Fable, Forza Horizon 6 и Gears of War: E-Day теперь доступны для предзаказа по цене 69,99 евро вместо ранее заявленных 79,99 евро. Таким образом, стоимость этих проектов оказалась на 10 евро ниже нового ценового стандарта, который Microsoft начала продвигать для своих крупных релизов.

Особенно примечательно, что речь идет о трех ключевых играх Xbox Game Studios. Fable и Gears of War: E-Day считаются одними из главных проектов, на которые Microsoft делает ставку в ближайшие годы, а Forza Horizon 6 уже называют одним из самых ожидаемых гоночных релизов поколения.

Впрочем, говорить о полном отказе от ценника в 79,99 евро пока рано. Например, Call of Duty: Modern Warfare 4 в европейских магазинах по-прежнему продается по максимальной цене. Это может указывать на то, что Microsoft переходит к более гибкой ценовой политике, а не устанавливает единый тариф для всех игр.

Пока компания не объяснила причины изменения стоимости. Однако на фоне недавних дискуссий о росте цен на ААА-релизы решение выглядит необычным и наверняка будет положительно воспринято игроками. Если Microsoft сохранит такой подход и для будущих проектов, это может стать одним из самых заметных ценовых послаблений в индустрии за последние годы.