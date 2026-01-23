ЧАТ ИГРЫ
Gears of War: E-Day TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 120 оценок

Microsoft подтвердила, что Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved выйдут в 2026 году

AceTheKing AceTheKing

В рамках презентации Xbox Developer Direct компания Microsoft раскрыла часть своих планов на 2026 год, который станет юбилейным для бренда Xbox.

Компания подтвердила, что помимо Forza Horizon 6, которая выйдет 19 мая, и Fable, релиз которой запланирован на осень текущего года, в 2026 году так же состоятся релизы двух других игр в ключевых франшизах Microsoft - Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved.

Кроме того, в 2026 году Microsoft планирует представить новые игры и расширить сотрудничество с внешними студиями, чтобы сделать год максимально разнообразным по контенту. Компания подчеркнула, что четыре проекта, показанные на Developer Direct, являются лишь частью большой издательской программы на ближайшие месяцы.

Комментарии:  9
Egik81

Ну слабоватенько для гиганта. Тем более учитывая что именно они выпускают.

Евгений Кондратенко

Gears of war E-Day интересно когда выйдет. Было бы круто если в марте. Очень жду

jax baron

у них где то всегда август, сентябрь выходит новые герзы, просто если был бы реально март то уже бы показывали а тут тю тю

Punisher1

Говорили будет 4я игра и ничего

Darth Savitar

А как же kiln. Симулятор глиномеса

BenefactorSnapersnatch

ну кайф, конечно всегда есть вероятность того что перенесут, но гирзы скорее всего точно в этом году

jax baron

не, врятли перенесут.

BenefactorSnapersnatch jax baron

да надеюсь, фэйбл и гирзу жду, но жаль что они на пк так и не выпустили хотя бы ремастер прошлых частей гирзы

Константин335

Еще и эта игра выйдет, круто. 2026 год прям радует годными играми