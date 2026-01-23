Microsoft подтвердила, что Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved выйдут в 2026 году

В рамках презентации Xbox Developer Direct компания Microsoft раскрыла часть своих планов на 2026 год, который станет юбилейным для бренда Xbox.

Компания подтвердила, что помимо Forza Horizon 6, которая выйдет 19 мая, и Fable, релиз которой запланирован на осень текущего года, в 2026 году так же состоятся релизы двух других игр в ключевых франшизах Microsoft - Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved.

Кроме того, в 2026 году Microsoft планирует представить новые игры и расширить сотрудничество с внешними студиями, чтобы сделать год максимально разнообразным по контенту. Компания подчеркнула, что четыре проекта, показанные на Developer Direct, являются лишь частью большой издательской программы на ближайшие месяцы.