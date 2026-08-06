Microsoft выпустит специальный геймпад Xbox для фанатов Gears of War

По сообщениям авторитетного инсайдера billbil-kun, Microsoft готовит фирменный контроллер Xbox Series в стилистике Gears of War: E-Day. Выпуск брендированного аксессуара призван усилить маркетинговую поддержку проекта, который позиционируется как один из главных эксклюзивов игрового подразделения компании.

Новинка получит название Storm King, а ее розничная стоимость на европейском рынке составит €89,99. Эта сумма идентична ценнику эксклюзивного устройства для Forza Horizon 6. По словам источника, ключевым элементом визуального оформления модели станет узнаваемая красная шестеренка с культовым логотипом франшизы в самом центре.

Официальная презентация лимитированного геймпада должна состояться в ближайшее время — анонс прогнозируют в течение следующих двух недель. Ожидается, что вместе с демонстрацией внешнего вида устройства компания раскроет точную дату старта предварительных заказов и его технические особенности.

Релиз самого шутера намечен на 6 октября текущего года.