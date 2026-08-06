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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
7.8 153 оценки

Microsoft выпустит специальный геймпад Xbox для фанатов Gears of War

Gruz_ Gruz_

По сообщениям авторитетного инсайдера billbil-kun, Microsoft готовит фирменный контроллер Xbox Series в стилистике Gears of War: E-Day. Выпуск брендированного аксессуара призван усилить маркетинговую поддержку проекта, который позиционируется как один из главных эксклюзивов игрового подразделения компании.

Новинка получит название Storm King, а ее розничная стоимость на европейском рынке составит €89,99. Эта сумма идентична ценнику эксклюзивного устройства для Forza Horizon 6. По словам источника, ключевым элементом визуального оформления модели станет узнаваемая красная шестеренка с культовым логотипом франшизы в самом центре.

Официальная презентация лимитированного геймпада должна состояться в ближайшее время — анонс прогнозируют в течение следующих двух недель. Ожидается, что вместе с демонстрацией внешнего вида устройства компания раскроет точную дату старта предварительных заказов и его технические особенности.

Релиз самого шутера намечен на 6 октября текущего года.

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7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
артм пызыркин

офигеные сосиски

ИНСАЙДЕР СООБЩИЛ ЧТО [КОРПА НЕЙМ] ГОТОВИТ НОВОЕ УСТРОЙСТВО

ИНСАЙДЕР СООБЩИЛ ЧТО В НОВОМ УСТРОЙСТВЕ ОТ [КОРПА НЕЙМ] БУДУТ КНОПКИ

ИНСАЙДЕР СООБЩИЛ ЧТО ВЕДЁТСЯ РАЗРАБОТКА НАД НОВЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ

ИНСАЙДЕР СООБЩИЛ ЧТО [КОРПА НЕЙМ] ГОТОВЫ ВЫПУСТИТЬ НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР

[КОРПА НЕЙМ] ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ КОНТРОЛЛЕР

7
Jensen

Надеюсь в этот геймпад поставят улучшенный тактильный отклик, вместо обычных асинхронных моторчиков за такую цену. А иначе нету смысла его покупать.

3
Джеймс Морган Макгилл
3
Dicrom Fox

Интересно что за технические особенности 😆а так на али корпусов для этих геймпадов на любой вкус и цвет