Многопользовательский режим Gears of War: E-Day покажут 30 июля

Компания The Coalition анонсировала отдельную презентацию многопользовательской части Gears of War: E-Day. Презентация состоится в четверг, 30 июля, в 16:00 по МСК.

Разработчики пока не раскрыли, что именно они покажут во время презентации, но можно ожидать первого взгляда на многопользовательские режимы, карты, оружие и изменения в игровом процессе. Презентация состоится непосредственно перед началом открытого бета-тестирования 6 августа, предварительные заказы которого обеспечат ранний доступ.

Gears of War: E-Day — это приквел к серии, рассказывающий о Маркусе Фениксе и Доминике Сантьяго в первый день вторжения Саранчи. Игра выйдет 6 октября 2026 года для Xbox Series X|S и ПК, а также будет доступна через облако, Steam и Game Pass Ultimate с первого дня. Также будет поддерживаться Xbox Play Anywhere.