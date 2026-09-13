Мощно, мрачно и гнетуще - Gears of War: E-Day получила новый сюжетный трейлер

Cтудия-разработчик The Coalition и издатель Xbox Game Studios представили новый трейлер готовящегося к выходу шутера от третьего лица Gears of War: E-Day. Ролик получил название «Adagio» — в честь композиции «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера в аранжировке композитора Адама Ластивки. Зрителям показывают ужасы «Дня вторжения» (E-Day): орды Саранчи вырываются наружу, словно крысы или чума.

Релиз Gears of War: E-Day запланирован на 6 октября 2026 года; игра выйдет на ПК (в Steam и через приложение Xbox для Windows) и консолях Xbox Series (с поддержкой функции Play Anywhere) и в день выхода пополнит библиотеку подписки Game Pass Ultimate.