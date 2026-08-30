"Мы строим игру на столпах оригинала": креативный директор Gears of War: E-Day о новой части

Прошло почти 20 лет с момента выхода первой Gears of War, и более десяти лет — с тех пор, как студия The Coalition взяла на себя ответственность за франшизу. Теперь команда готовится к релизу Gears of War: E-Day, который состоится 6 октября на ПК и Xbox Series X|S. В преддверии выхода разработчики в интервью GamesRadar+ рассказали о своём подходе к созданию игры.

Креативный директор Мэтт Сирси подчеркнул, что команда сознательно решила не гнаться за трендами, а обратиться к тому, что сделало Gears культовой. По его словам, основой игры остаются три столпа: «действительно динамичный экшен, мощное оружие и лучшее в своём классе умение разносить монстров в клочья».

«Мы строим игру вокруг тех столпов, которые сделали оригинальные игры великолепными. А что, если мы просто создадим современную игру на новом движке с нуля, но на основе этих столпов?»

Сирси отметил, что команда не ориентировалась на другие франшизы, а «оглядывалась на себя». Это означает, что Gears of War: E-Day не пытается подражать современным шутерам, а вместо этого предлагает «старые добрые времена» без агрессивной монетизации.

Директор по бренду Николь Фосетт добавила, что студия стремится сохранить визуальное и техническое превосходство, которое всегда отличало Gears. По её словам, команда состоит из разработчиков, которые «выкладываются на полную, прилагают все усилия, чтобы воплотить это в жизнь», и это видно на экране.

При этом разработчики не боятся вносить изменения. Ранее The Coalition уже подтвердила, что знаменитая активная перезарядка будет переработана, но без потери культового статуса. Сирси отметил, что главная цель — чтобы игра «ощущалась новой», но при этом оставалась верной своим корням.

Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на PC и Xbox Series X|S. Это первая часть серии, действие которой происходит до событий оригинальной трилогии. Разработчики называют её «возвращением к истокам» и обещают мрачную, напряжённую историю о первых днях войны с Саранчей.

Судя по комментариям, The Coalition намерена напомнить игрокам, почему Gears of War когда-то стала эталоном шутеров с укрытиями, и сделать это с помощью современных технологий и нового движка.