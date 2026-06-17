На State of Unreal 2026 разработчики показали технодемо Gears of War: E-Day

Новая техническая демонстрация Gears of War: E-Day была показана в среду во время мероприятия State of Unreal 2026, организованного Epic Games.

В ней представлены сцены, ранее показанные в презентации Xbox Games Showcase, но на этот раз с акцентом на технические аспекты. Мы видим Маркуса Феникса в городе Калона, где частично разрушаемые локации. Разработчики также использовали сотни источников света благодаря технологии MegaLights. Эта технология предназначена для «значительного улучшения визуальной точности всех элементов, от разрушения окружающей среды до объёмных эффектов и вспышек выстрелов».

Все инструменты, предоставленные Epic Games, позволили командам The Coalition быстрее вносить изменения и увеличивать визуальную сложность без ущерба для разрешения или частоты кадров игры.