Началось раннее тестирование бета-версии Gears of War: E-Day, студия подтвердила известные технические проблемы

Поскольку разработчик The Coalition запускает бета-версию Gears of War: E-Day, студия подтвердила наличие нескольких известных проблем в игре и предоставила удобный список для игроков, которые могут ознакомиться с ним, если столкнутся с какими-либо из этих ошибок. Студия также отметила, что стабильность и общая производительность Gears of War: E-Day все ещё находятся в стадии разработки, и игроки, вероятно, столкнутся с вылетами и падением производительности.

В рамках бета-тестирования студия также проверяет различные аспекты, включая проблемы с задержкой, функции доступности и даже некоторые ключевые элементы игрового процесса, такие как система укрытий, появление визуальных объектов и проблемы с выходом за пределы игрового поля. Что касается ПК, The Coalition рекомендует пользователям Nvidia обновить драйвер до версии 610.74 перед запуском игры, поскольку более старые версии драйвера в настоящее время не поддерживаются. Пользователям графических процессоров AMD рекомендуется версия драйвера 26.6.4, а пользователям графических процессоров Intel — версия 101.8864.

Дополнительные проблемы, связанные с графическими процессорами, касаются пользователей Intel Arc A580 и B580, которые могут столкнуться с проблемами производительности, если функция Resizable BAR (ReBAR) отключена в настройках BIOS их ПК. Включение ReBAR и декодирования Above 4G поможет устранить эти проблемы. Пользователи Intel Arc также столкнутся с увеличением времени запуска из-за необходимости перекомпиляции шейдеров игры при каждом запуске.

Игрокам, желающим транслировать или записывать видео своего геймплея, проведённого за бета-тестированием Gears of War: E-Day, через OBS (Open Broadcaster Software), рекомендуется обновить программу до версии 29.0.0 или выше, чтобы избежать сбоев в игре.

Среди более специфических проблем на ПК можно отметить потенциальную блокировку онлайн-систем игры для пользователей, вошедших в приложение Xbox с одной учётной записью и в Windows Store с другой. Пользователи антивируса Comodo также могут столкнуться с проблемами из-за блокировки исполняемых файлов игры. Отключение антивируса Comodo в настоящее время является единственным обходным путём. Пользователи Steam Machine не смогут связать свои учётные записи во время бета-тестирования.

Наконец, The Coalition отметила, что частота кадров в бета-версии временно ограничена 150 FPS, а генерация кадров отключена.

Что касается Xbox, игроки на Series S могут столкнуться с некоторыми проблемами производительности во время продолжительного игрового процесса в режиме «Осада Орды», если установлен режим «Качество». Для решения этой проблемы студия рекомендует полностью выйти из игры и перезапустить её. Это восстановит нормальную производительность в следующей игровой сессии.

Текущий период раннего доступа к бета-версии Gears of War: E-Day продлится до 10 августа, после чего он будет открыт для всех игроков и продлится до 17 августа. В нём представлены одна карта для режима «Осада Орды», два босса в режиме «Вторжение», 2 режима PvP, 2 карты для режима «Противостояние», всё оружие и 5 разблокируемых медалей. Максимальный уровень классов в режиме «Осада Орды» — 10, и все четыре класса доступны для игры. Общий максимальный уровень игрока — 50.

Полная версия Gears of War: E-Day выйдет на ПК и Xbox Series X/S 6 октября.