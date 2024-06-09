Не спин-офф, а полноценная часть, в 100 раз больше деталей окружения: подробности Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day была представлена в неожиданном анонсе во время Xbox Games Showcase сегодня, вместе с взрывным трейлером, который переносит нас обратно в День вторжения. Трейлер знакомит нас с этим определяющим моментом в серии Gears of War, когда грозная Саранча заявляет о себе, устраивая жестокую засаду против мира Серы. Мы проследим за более молодыми героями оригинальных серий, Маркусом Фениксом и Домом Сантьяго, когда они начинают свою борьбу против вторжения Саранчи. Это событие является катализатором всего, что мы знаем и любим в Gears of War.
Разработчики из The Coalition, креативный директор Мэтт Сирси и бренд-директор Николь Фосетт, рассказали, что атмосфера внутри The Coalition восторженная — команда в полном восторге от того, что наконец-то представили E-Day всему миру.
- Gears of War: E-Day – не спин-офф, а новая запись в основной саге Gears of War
- The Coalition довольна историями, рассказанными в Gears 4 и 5, и не отказывается от них, но создание этой игры было возможностью, которую нельзя было упускать.
- Команда стремится воссоздать и улучшить классическую стрельбу из укрытий, переосмыслив тон старых Gears с настоящими технологиями следующего поколения.
- Действие происходит за 14 лет до первой игры, разбираясь с тем, как плохо подготовленная Сера реагирует на внезапное вторжение Саранчи.
- Разработчики намеренно переосмысливает Саранчу не просто как врагов, а как «живые кошмары».
- Команда дизайнеров поставила перед собой задачу переосмыслить дрона Саранчи, который по мере развития серии стал простым кормом, во что-то устрашающее, физически пугающее и совершенно жестокое.
- Страх первой встречи с Саранчой занимает центральное место в игре (отчаяние, когда Маркус впервые сражается с Дроном).
- Намеки на то, что происхождение Лансера (бензопила и т. д.) будет частью истории.
- Повествование следует за ранними этапами братства Маркуса и Дома, объединяясь из-за потери старшего брата Дома Карлоса (который был близок с Маркусом).
- Более чем в 100 раз больше деталей окружения и персонажей, чем в Gears 5; аппаратное трассированное освещение, отражения и тени, разрушения и кровь следующего поколения, а также передовые технологии анимации.
🤟🤟🤟
помню во второй части кажется можно брать саранчу в захват и использовать как щит и еще багая с щитом отстреливатся
Думаю что после E-Day выпустят сборник с остальными частями (что было бы логично учитывая что там продолжение сюжета этой игры), а дальше уже 6-ю часть пойдут делать.
Скорее всего...
плохо думаешь
Не будет никакой шестой части, потому что пятая была жутким провалом и по-сути убила серию. Именно поэтому они делают приквел со старыми персонажами - чтобы хоть как-то спасти франчайз.
Историю необходимо закончить, так что рано или поздно выпустят.
Сюжетно 5-я может и провальна, но геймплейно она вполне себе хорошая игра. Ломать лица бензопилой интересно. А это главное для этой серии. Сюжет здесь всегда был для галочки фоном.
А вообще ничего лучше Gears of War 1 пока не придумали. Первая часть до сих пор самая идеальная, как по мне.
Зачем тратить сотни миллионов долларов на разработку продукта, который провалится с вероятностью 99%? Думаете менеджерам миллиардной мегакорпорации есть дело до того будет ли закончена история или нет?
геймплейено тебе бы эвтаназию