Не спин-офф, а полноценная часть, в 100 раз больше деталей окружения: подробности Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day была представлена в неожиданном анонсе во время Xbox Games Showcase сегодня, вместе с взрывным трейлером, который переносит нас обратно в День вторжения. Трейлер знакомит нас с этим определяющим моментом в серии Gears of War, когда грозная Саранча заявляет о себе, устраивая жестокую засаду против мира Серы. Мы проследим за более молодыми героями оригинальных серий, Маркусом Фениксом и Домом Сантьяго, когда они начинают свою борьбу против вторжения Саранчи. Это событие является катализатором всего, что мы знаем и любим в Gears of War.

Разработчики из The Coalition, креативный директор Мэтт Сирси и бренд-директор Николь Фосетт, рассказали, что атмосфера внутри The Coalition восторженная — команда в полном восторге от того, что наконец-то представили E-Day всему миру.