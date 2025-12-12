ЧАТ ИГРЫ
Gears of War: E-Day 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.1 115 оценок

Новая реклама Xbox Game Pass подтвердила выход Gears of War: E-Day в 2026 году

Gruz_ Gruz_

Несмотря на то, что уже довольно давно поговаривают о выходе Gears of War: E-Day в следующем году, представители Xbox пока не назвали официальную дату релиза игры. Но новая реклама Game Pass, показанная во время The Game Awards, подтвердила, что Gears: E-Day действительно выйдет в 2026 году.

В трейлере, опубликованном Xbox и студией The Coalition, есть мимолетная, но явная отсылка к Gears of War, и этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы Маркус Феникс и Дом снова оказались в центре внимания. Похоже, именно 2026 год станет годом большого возвращения Маркуса и Дома!

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox и ПК и ознаменует возвращение серии Gears к ее истокам.

AndruhaGruz

На Sony тоже будет доступна в день релиза. Уже много раз об этом писали и говорили но кто то явно игнорирует эту информацию.

3
Retro_Gamer

Где ты это увидел?

Forza Horizon 6 доберётся до плойки минимум через год после выхода на Боксе. Касаемо Gears of War E-Day заявлений не было.

Они уже много раз говорили, что решение по каждой игре будет приниматься в отдельном порядке.

2
брaтанчик Retro_Gamer

Щас бы от Википедии отталкиваться

Retro_Gamer брaтанчик

Щас бы сотрясать воздух.