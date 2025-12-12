Новая реклама Xbox Game Pass подтвердила выход Gears of War: E-Day в 2026 году

Несмотря на то, что уже довольно давно поговаривают о выходе Gears of War: E-Day в следующем году, представители Xbox пока не назвали официальную дату релиза игры. Но новая реклама Game Pass, показанная во время The Game Awards, подтвердила, что Gears: E-Day действительно выйдет в 2026 году.

В трейлере, опубликованном Xbox и студией The Coalition, есть мимолетная, но явная отсылка к Gears of War, и этих нескольких секунд оказалось достаточно, чтобы Маркус Феникс и Дом снова оказались в центре внимания. Похоже, именно 2026 год станет годом большого возвращения Маркуса и Дома!

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox и ПК и ознаменует возвращение серии Gears к ее истокам.