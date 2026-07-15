NVIDIA анонсировала розыгрыш видеокарты RTX 5080 Founders Edition в стиле Gears of War

Через несколько месяцев выйдет ещё одна игра Gears of War, основанная на истории происхождения франшизы. Хотя релиз Gears of War: E-Day запланирован на 6 октября 2026 года, NVIDIA уже готовится к нему, предлагая бесплатную видеокарту счастливчику в рамках последней акции.

Акция является частью кампании NVIDIA Summer of RTX 2026 и позволит двум счастливчикам выиграть видеокарту GeForce RTX 5080 Founders Edition, вдохновлённую Gears of War: E-Day.

Готовы прикоснуться к истории Gears of War? В рамках GeForce Summer Nights в рамках Summer of RTX мы разыгрываем кастомную видеокарту GeForce RTX 5080 Founders Edition, которая символизирует нерушимую братскую связь, среди одного счастливчика.



Эта уникальная видеокарта, оформленная в стиле Gears of War: E-Day, станет идеальным апгрейдом для поклонника Gears of War.



Чтобы получить шанс выиграть, ознакомьтесь с нашими публикациями в социальных сетях на X (ранее Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit или Discord и следуйте инструкциям, чтобы принять участие в розыгрыше.

Для участия в розыгрыше пользователям достаточно оставить комментарий "#RTXPowersPlay" в темах от NVIDIA. Поскольку это глобальный розыгрыш, в мероприятии могут участвовать пользователи из разных уголков мира. Согласно правилам, призы включают в себя 2 видеокарты NVIDIA RTX 5080 Founders Edition в индивидуальной упаковке Gears of War: E-Day, стоимостью 1599 долларов каждая.