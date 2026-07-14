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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 149 оценок

NVIDIA показала RTX-трейлер грядущей Gears of War: E-Day

monk70 monk70

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox Series и ПК 6 октября (или 1 октября в версии Premium Edition). Сегодня Microsoft рассказала о своем партнёрстве с NVIDIA в отношении этой долгожданной игры. Компания Дженсена Хуанга представила RTX-трейлер с демонстрацией технологий ПК-версии.

В результате Gears of War: E-Day будет использовать передовые функции рендеринга через DirectX. Например, она будет включать аппаратное ускорение трассировки лучей и многочисленные технологии NVIDIA RTX для оптимизации освещения, окружения и уровня детализации.

Плавный и отзывчивый игровой процесс также станет одним из главных преимуществ благодаря DLSS 4.5 с динамической многокадровой генерацией, Super Resolution и NVIDIA Reflex. Это значительно улучшит частоту кадров и уменьшит задержку.

Наконец, Gears of War: E-Day также будет поддерживать другие функции, такие как AMD FSR, Unreal Engine TSR, Intel XeSS и Advanced Shader Delivery (ASD). Последняя сократит время загрузки за счёт предварительной компиляции шейдеров игры.

ПК 4 Трейлеры 7
18
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
AT_Sagor

Мне кажется или с годами графика становиться хуже?

13
Зелимхам Ибрагим

Что с графикой случилось? Почему на уровне 2015 года сделали?

8
VigitalART

А на ультрах с фулл лучами,5070 хватит 12 Гб памяти?🥲На аналогах от красных точно хватит 😎

2
Mr.DOOM

Без сравнений вкл/выкл показывать подобные трейлеры тупость.

2
Expansive Ulmer

Выглядит сочно. А тот кто говорит про устаревший графон, видимо просто обиделся что игра не выйдет на пс 5🤣

1
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