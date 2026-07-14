NVIDIA показала RTX-трейлер грядущей Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox Series и ПК 6 октября (или 1 октября в версии Premium Edition). Сегодня Microsoft рассказала о своем партнёрстве с NVIDIA в отношении этой долгожданной игры. Компания Дженсена Хуанга представила RTX-трейлер с демонстрацией технологий ПК-версии.

В результате Gears of War: E-Day будет использовать передовые функции рендеринга через DirectX. Например, она будет включать аппаратное ускорение трассировки лучей и многочисленные технологии NVIDIA RTX для оптимизации освещения, окружения и уровня детализации.

Плавный и отзывчивый игровой процесс также станет одним из главных преимуществ благодаря DLSS 4.5 с динамической многокадровой генерацией, Super Resolution и NVIDIA Reflex. Это значительно улучшит частоту кадров и уменьшит задержку.

Наконец, Gears of War: E-Day также будет поддерживать другие функции, такие как AMD FSR, Unreal Engine TSR, Intel XeSS и Advanced Shader Delivery (ASD). Последняя сократит время загрузки за счёт предварительной компиляции шейдеров игры.