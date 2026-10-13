NVIDIA пополнила библиотеку GeForce NOW: Gears of War: E-Day и еще 9 игр уже доступны в сервисе

Компания NVIDIA провела очередное обновление каталога облачного гейминга в рамках традиционной рубрики GFN Thursday. Главным событием прошлой недели стало появление в сервисе научно-фантастического шутера Gears of War: E-Day от Xbox Game Studios, который доступен как владельцам копии в Steam, так и подписчикам сервиса Xbox Game Pass.
Благодаря стратегическому партнерству между NVIDIA и Microsoft, пользователям GeForce NOW не нужно покупать игру отдельно — достаточно иметь активную подписку Game Pass для запуска проекта напрямую из облака.
Всего библиотека пополнилась 10 проектами. Полный список новинок выглядит следующим образом:
- Gears of War: E-Day (Steam, Xbox / Game Pass)
- Star Wars Galactic Racer (Steam)
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival (Steam)
- Forever Ago (Steam)
- Order of the Sinking Star (Steam)
- Silver Pines (Steam)
- Permafrost (Steam)
- Graveyard Keeper 2 (Steam)
- Solasta 2 (Steam)
- Tyr (Steam)
Помимо флагманского релиза от Microsoft, в список вошли и другие заметные проекты. Среди них — психологический хоррор Silver Pines, сочетающий в себе атмосферу Silent Hill и Alan Wake, высокооцененная критиками на Metacritic аркада Star Wars Galactic Racer, а также новая пространственная головоломка Order of the Sinking Star от создателя The Witness Джонатана Блоу.
По сравнению с позапрошлой неделей, когда сервис принял рекордные 25 игр, текущая подборка оказалась скромнее, что обусловлено общим снижением интенсивности мировых игровых релизов в этот период.
Следующая волна обновлений GeForce NOW ожидается уже в ближайший четверг, 15 числа.
Нет там инфы , когда разрабы начнут прикручивать DLSS5 на официальной основе?