ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
6.3 270 оценок

NVIDIA пополнила библиотеку GeForce NOW: Gears of War: E-Day и еще 9 игр уже доступны в сервисе

Gruz_ Gruz_

Компания NVIDIA провела очередное обновление каталога облачного гейминга в рамках традиционной рубрики GFN Thursday. Главным событием прошлой недели стало появление в сервисе научно-фантастического шутера Gears of War: E-Day от Xbox Game Studios, который доступен как владельцам копии в Steam, так и подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Благодаря стратегическому партнерству между NVIDIA и Microsoft, пользователям GeForce NOW не нужно покупать игру отдельно — достаточно иметь активную подписку Game Pass для запуска проекта напрямую из облака.

Всего библиотека пополнилась 10 проектами. Полный список новинок выглядит следующим образом:

Помимо флагманского релиза от Microsoft, в список вошли и другие заметные проекты. Среди них — психологический хоррор Silver Pines, сочетающий в себе атмосферу Silent Hill и Alan Wake, высокооцененная критиками на Metacritic аркада Star Wars Galactic Racer, а также новая пространственная головоломка Order of the Sinking Star от создателя The Witness Джонатана Блоу.

По сравнению с позапрошлой неделей, когда сервис принял рекордные 25 игр, текущая подборка оказалась скромнее, что обусловлено общим снижением интенсивности мировых игровых релизов в этот период.

Следующая волна обновлений GeForce NOW ожидается уже в ближайший четверг, 15 числа.

ПК 20
5
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
JackBV

Нет там инфы , когда разрабы начнут прикручивать DLSS5 на официальной основе?

3