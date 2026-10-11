Официальный саундтрек Gears of War E-Day стал доступен на стриминговых сервисах

Мрачная музыкальная научно-фантастического экшена Gears of War: E-Day от студии The Coalition стала доступна за пределами игрового процесса. Полноценный оригинальный саундтрек официально опубликован на ключевых стриминговых платформах, включая Spotify и Apple Music. Альбом включает 18 композиций общим хронометражем около 60 минут, среди которых заглавная тема “Emergence”, а также треки “Interitus”, “Void” и “Ruins”.

Над созданием музыки к игре работал композитор Адам Ластивка (Adam Lastiwka), ранее писавший треки для Gears 5: Hivebusters. Комментируя релиз, автор не поскупился на экспрессивные эпитеты и пообещал аудитории бескомпромиссное погружение, охарактеризовав музыкальный ряд как «акустический шквал насилия и террора, который измельчит вашу нервную систему до полного подчинения». В записи боевой композиции “Command and Control” также принял участие известный барабанщик Люк Холланд (Luke Holland).

В отличие от предыдущих частей серии, известных своими пафосными оркестровыми композициями, звуковая палитра приквела кардинально изменилась. Сюжет игры сосредоточен на первых часах вторжения Саранчи, поэтому авторы сделали упор на гнетущую атмосферу хоррора и жесткое индустриальное электронное звучание. Такой подход позволяет аудитории глубже прочувствовать панику и ужас Дня Разлома, которые переживают еще молодые Маркус Феникс и Дом Сантьяго.