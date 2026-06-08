Око за око: у Microsoft есть готовая PS5-версия Gears of War: E-Day, но не факт, что она когда-либо выйдет

Инсайдер Джефф Грабб, который первым сообщил о том, что PS5-версия предстоящей Gears of War: E-Day была отменена Microsoft, поделился новой информацией о данной ситуации.
Грабб заявил, что у Microsoft на диске лежит практически готовая версия Gears of War: E-Day для PS5. Но вот что с ней теперь будет делать Microsoft - неизвестно. При этом на вчерашней презентации Microsoft сообщила, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution станут консольными эксклюзивами Xbox.
Фанаты PC и Xbox в комментариях при этом поддержали Microsoft и отметили, что повторную войну эксклюзивов развязала сама Sony, которая недавно отменила PC-версии своих игр, а на Xbox и вовсе не выпустила практически ничего за прошедшие годы, в отличии от Microsoft, которая обязалась выпустить уже анонсированные PS5-версии своих игр.
Аша просто это пока не понимает, то что продажи у Xbox никакие, вспомнить даже последний релиз Индиана, все равно потом выпустят на ps5. Чтобы конкурировать с Sony нужны отличные эксклюзивы, у них их нет просто, на одном Gears они не протянут
Майки иди.оты! Они не хотят выпускать игру на PS5, которую купили бы, но зато они выпустят её на ПК, где все желающие поиграют в неё БЕСПЛАТНО! Ну разве не тупость.........................................
На PS5 продажи копий игры было бы даже больше чем на xbox версии, потому как 100% все эти "фанаты" xbox, пройдут её в Геймпассе на релизе и никто не купит, разве что физические версии в коллекцию для коллекционеров.
Сони сами не хотят выпускать свои эксклюзивы. Почему майки должны портировать их на плэйстейшен?
Хорошо когда есть ПК и PS 5, и на эту войну майков и сони побоку