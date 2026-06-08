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Gears of War: E-Day 06.10.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.8 131 оценка

Око за око: у Microsoft есть готовая PS5-версия Gears of War: E-Day, но не факт, что она когда-либо выйдет

AceTheKing AceTheKing

Инсайдер Джефф Грабб, который первым сообщил о том, что PS5-версия предстоящей Gears of War: E-Day была отменена Microsoft, поделился новой информацией о данной ситуации.

Грабб заявил, что у Microsoft на диске лежит практически готовая версия Gears of War: E-Day для PS5. Но вот что с ней теперь будет делать Microsoft - неизвестно. При этом на вчерашней презентации Microsoft сообщила, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution станут консольными эксклюзивами Xbox.

Фанаты PC и Xbox в комментариях при этом поддержали Microsoft и отметили, что повторную войну эксклюзивов развязала сама Sony, которая недавно отменила PC-версии своих игр, а на Xbox и вовсе не выпустила практически ничего за прошедшие годы, в отличии от Microsoft, которая обязалась выпустить уже анонсированные PS5-версии своих игр.

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Комментарии:  38
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Аша просто это пока не понимает, то что продажи у Xbox никакие, вспомнить даже последний релиз Индиана, все равно потом выпустят на ps5. Чтобы конкурировать с Sony нужны отличные эксклюзивы, у них их нет просто, на одном Gears они не протянут

22
AlluringJake

Майки иди.оты! Они не хотят выпускать игру на PS5, которую купили бы, но зато они выпустят её на ПК, где все желающие поиграют в неё БЕСПЛАТНО! Ну разве не тупость.........................................

15
AlluringJake

На PS5 продажи копий игры было бы даже больше чем на xbox версии, потому как 100% все эти "фанаты" xbox, пройдут её в Геймпассе на релизе и никто не купит, разве что физические версии в коллекцию для коллекционеров.

11
Expansive Ulmer

Сони сами не хотят выпускать свои эксклюзивы. Почему майки должны портировать их на плэйстейшен?

8
Константин335

Хорошо когда есть ПК и PS 5, и на эту войну майков и сони побоку

7
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