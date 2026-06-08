Око за око: у Microsoft есть готовая PS5-версия Gears of War: E-Day, но не факт, что она когда-либо выйдет

Инсайдер Джефф Грабб, который первым сообщил о том, что PS5-версия предстоящей Gears of War: E-Day была отменена Microsoft, поделился новой информацией о данной ситуации.

Грабб заявил, что у Microsoft на диске лежит практически готовая версия Gears of War: E-Day для PS5. Но вот что с ней теперь будет делать Microsoft - неизвестно. При этом на вчерашней презентации Microsoft сообщила, что Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution станут консольными эксклюзивами Xbox.

Фанаты PC и Xbox в комментариях при этом поддержали Microsoft и отметили, что повторную войну эксклюзивов развязала сама Sony, которая недавно отменила PC-версии своих игр, а на Xbox и вовсе не выпустила практически ничего за прошедшие годы, в отличии от Microsoft, которая обязалась выпустить уже анонсированные PS5-версии своих игр.