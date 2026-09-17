Опубликованы финальные системные требования Gears of War: E-Day

Компании Microsoft и The Coalition представили финальные системные требования для ПК-версии Gears of War: E-Day. Новая игра серии GoW создана на базе движка Unreal Engine 5 и выйдет 6 октября.

Для запуска игры потребуется как минимум процессор AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7‑6850K / i5‑10400, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050, NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600, AMD Radeon RX 9060 или Intel A580. Также для игры потребуется 115 ГБ свободного места на диске. Такая конфигурация позволит играть в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду (FPS) на средних настройках с использованием технологии масштабирования изображения (апскейлера).

Для игры в разрешении 1440p при 60 FPS на высоких настройках с апскейлером понадобятся процессор AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-11600K, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060, NVIDIA GeForce RTX 3060Ti, AMD Radeon RX 6700 XT, AMD Radeon RX 9060 XT или Intel B580.

Наконец, для игры в разрешении 4K при 60 FPS на ультра-настройках с апскейлером потребуются процессор Intel Core i5-14700K или AMD Ryzen 7 7800X3D, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070Ti или AMD Radeon RX 7900XT.

Gears of War: E-Day станет одной из первых игр, использующих технологию MegaLights движка Unreal Engine 5. Благодаря MegaLights в игре будет реализовано множество (сотни) источников света, способных отбрасывать тени. Кроме того, ПК-версия будет поддерживать аппаратную трассировку лучей для отражений, теней и глобального освещения. Также заявлена ​​поддержка технологий NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 4 и Intel XeSS 3.0t.