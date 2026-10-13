Опять оскорбились: Nexus Mods удалил мод для Gears of War: E-Day, который заменяет голос Мэгс Картер звуками дроидов

Мод "Mags "Beep Bop" Carter" для Gears of War: E-Day, который заменяет все голосовые реплики женского персонажа Мэгс Картер на писки, свисты и визги в стиле R2-D2 и BB-8, был удален с Nexus Mods за нарушение правил. Официальных объяснений - ноль, однако игроки не сомневаются, что это из-за того, что цель мода - женский персонаж.
Точная внутренняя причина удаления публично не разъяснена, однако контекст указывает на политику Nexus Mods в отношении контента, который платформа считает "намеренно направленным против DEI". Nexus Mods неоднократно применяла эту политику к модам, затрагивающим темы расы, пола и сексуальности. При этом игроки убеждены, что аналогичный мод на мужских персонажей скорее всего оставили бы. Некоторые называют это двойными стандартами.
Автор позиционирует мод просто как комедийную замену голоса. Тайминг, паузы, интенсивность - все сохранено. Субтитры на месте. Голоса остальных персонажей не тронуты. Чистая комедия, первая часть запланированной серии. Но стоило этому коснуться Мэгс Картер - женского персонажа, которого игроки сразу же невзлюбили - и модерация сработала мгновенно.
Нексус подобные действиями уже добился что огромная часть модов на сторонних площадках публикуется.
Этой игре даже моды не помогут. А сказки мол геймпасс игроки прям сделали много прибыли ещё смешнее. В стиме даже 300к копий не продали, а по подписке народ поиграл и бросил. Я ни за что не поверю, что кто-то из старых фанатов гирзы ещё с 360 ящика побежит это покупать, тем более владея подпиской. Простите, но это была последняя капля. Я искренне любил Xbox. Я даже сейчас владею Xbox One S и не откажусь от Xbox 360 Slim (моя любимая ревизия). Я любил Gears of