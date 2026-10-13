Опять оскорбились: Nexus Mods удалил мод для Gears of War: E-Day, который заменяет голос Мэгс Картер звуками дроидов

Мод "Mags "Beep Bop" Carter" для Gears of War: E-Day, который заменяет все голосовые реплики женского персонажа Мэгс Картер на писки, свисты и визги в стиле R2-D2 и BB-8, был удален с Nexus Mods за нарушение правил. Официальных объяснений - ноль, однако игроки не сомневаются, что это из-за того, что цель мода - женский персонаж.

Точная внутренняя причина удаления публично не разъяснена, однако контекст указывает на политику Nexus Mods в отношении контента, который платформа считает "намеренно направленным против DEI". Nexus Mods неоднократно применяла эту политику к модам, затрагивающим темы расы, пола и сексуальности. При этом игроки убеждены, что аналогичный мод на мужских персонажей скорее всего оставили бы. Некоторые называют это двойными стандартами.

Автор позиционирует мод просто как комедийную замену голоса. Тайминг, паузы, интенсивность - все сохранено. Субтитры на месте. Голоса остальных персонажей не тронуты. Чистая комедия, первая часть запланированной серии. Но стоило этому коснуться Мэгс Картер - женского персонажа, которого игроки сразу же невзлюбили - и модерация сработала мгновенно.