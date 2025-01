People Can Fly помогут The Coalition в работе над Gears of War: E-Day

Компания People Can Fly официально объявила о работе над новой игрой серии Gears of War под названием Gears of War: E-Day совместно с ведущим разработчиком франшизы, студией The Coalition.

People Can Fly уже знакома фанатам серии, так как участвовала в разработке Gears of War: Judgment и поддерживала предыдущие части.

Генеральный директор People Can Fly, Себастьян Войцеховски, заявил:

Возвращение к работе над сагой Gears of War — это огромная честь для нашей команды. Мы рады возможности создать насыщенный экшен и увлекательный сюжет, который фанаты так ценят.

Глава студии The Coalition, Майк Крамп, добавил:

Gears of War: E-Day вернет нас к истокам франшизы. Мы рады снова работать с People Can Fly, которые внесли большой вклад в наследие Gears of War.

Игра обещает остаться верной традициям серии, при этом выводя геймплей и сюжет на новый уровень. Пока подробности о проекте остаются в секрете, но разработчики заверили, что их цель — превзойти ожидания фанатов.

Gears of War: E-Day выйдет на Xbox Series X|S, PC и будет доступна в Xbox Game Pass.