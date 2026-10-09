Первый отчет аналитиков показал скромные продажи Gears of War: E-Day - всего 230 тысяч проданных копий

С полноценного релиза новой части Gears of War прошло уже несколько дней, а с запуска в раннем доступе — неделя, значит, пора подводить первые итоги новинки от Xbox и The Coalition. Приквел успешно завоевал статус крепкого хорошиста и, судя по реакции фанатов, был тепло встречен сообществом, хотя их вместе с рядовыми геймерами и разозлили некоторые особенности внешности женских персонажей... Но самое главное: прямые продажи игры составили чуть больше 200 тысяч копий, что можно назвать весьма скромным результатом, особенно на фоне продаж за первую неделю ремейка первого Halo с его 1,5 миллиона копий, после чего разработчики фактически перестали развивать серию, а права были отданы Activision.

Согласно отчету аналитического агентства Alinea Analytics, за прошедшие дни с момента выхода раннего доступа и глобального релиза совокупный тираж Gears of War: E-Day достиг лишь 230 тысяч проданных копий. При этом 168 тысяч копий пришлось на Steam, тогда как в Xbox на консолях и ПК через Microsoft Store полноценную игру приобрели всего 62 тысячи человек.

Слабые показатели продаж аналитики напрямую связывают с Game Pass, который практически полностью уничтожил интерес к покупке игры за полную стоиомость $70. По оценкам экспертов, свыше 1,7 миллиона человек предпочли запустить новинку по подписке без покупки отдельной копии. Что интересно даже скандальная игра про Росомаху за тот же период продалась лучше и собрала большую аудиторию, хотя у игры был ценник 70 долларов и критика от геймеров...

Тем не менее, Gears of War: E-Day заработала около 37 миллионов долларов — 26 млн пришлись на Xbox, а $11 млн — на Steam. Большую часть - $21,7 млн из этой суммы, принес платный апгрейд до издания Premium Edition за $30, открывавший ранний доступ на пять дней раньше. Его приобрели 722 тысячи подписчиков Game Pass. На каждую проданную за полную стоимость копию на Xbox пришлось почти 12 платных апгрейдов, что довело общее число заплативших за игру пользователей до 950 тысяч человек.

Несмотря на высочайшие за последние 15 лет оценки прессы для франшизы, эксперты называют релиз на родной платформе очень тяжелым с коммерческой точки зрения. Включение игры в каталог Game Pass со старта привело к тому, что традиционные продажи на Xbox фактически сошли на нет. Кроме того, подписка повлияла на статистику удержания: 54% игроков на Xbox провели в приквеле менее 5 часов (против 32% в Steam), а 17% бросили прохождение уже в течение первого часа.

Аналитики отмечают, что скромные прямые доходы на фоне раздутых производственных бюджетов вновь ставят руководство Xbox перед дилеммой: оправдывает ли себя выпуск флагманских сюжетных блокбастеров в базовой подписке в день релиза, или издателю придется пересмотреть стратегию и постепенно отказываться от одновременных премьер в Game Pass и увольнять собственных разработчиков. Вспоминая как недавно обошлись с создателями Halo, ответ кажется очевидным.