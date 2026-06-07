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Gears of War: E-Day TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 127 оценок

По данным инсайдера, версия Gears of War: E-Day для PS5 отменена - Xbox сосредотачивается на эксклюзивности

monk70 monk70

Вокруг Gears of War: E-Day появились неожиданные слухи. Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб заявил, что Microsoft якобы отказалась от выпуска игры на PlayStation 5, хотя такая версия ранее находилась в планах.

По словам Грабба, решение было принято совсем недавно. Во время эфира Giant Bomb журналист заявил, что «Gears of War: E-Day должна была выйти на PS5, но этого больше не произойдёт».

Дополнительный интерес ситуации придаёт и то, что некоторые магазины недавно успели засветить версию игры для PS5. По данным СМИ, Walmart даже ненадолго опубликовал страницу PlayStation-версии, после чего она была быстро удалена.

На данный момент официально подтверждены только версии для Xbox Series X|S и ПК. Согласно имеющейся информации, релиз игры запланирован на 2026 год.

Если информация Джеффа Грабба подтвердится, это может означать, что Xbox начинает возвращаться к стратегии эксклюзивов для своих крупнейших франшиз. Особенно учитывая статус самой E-Day — игра позиционируется как возвращение серии к мрачной атмосфере оригинальной Gears of War и расскажет историю Маркуса Феникса и Дома Сантьяго во время Дня Вторжения.

Слухи
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Комментарии:  14
Ваш комментарий
James16rus

Хорошо, нах эти узкоглазые консольщики нужны.

14
Hall_1920

ХБОКС ПОБЕДА, ждём релиза на пк)))

12
K_K_K_777

надеюсь для свинарника тоже, иначе полумеры

7
AchingGarrison

Ну вот пирдорги! Был же момент,когда xbox и ps делились играми. Снова начинается хуета,у кого хер дальше письнет.)

3
SERGEY-SP

Все правильно !Пусть эта сосоня отдыхает!Вообще охУ-ли уже в край то выпускаем игры на пк то не выпускаем ,че хотят то и воротят !Хер им за воротник !Я бы ещё и форху с фабл отменил на соснольку!Хотя так и будет !

3
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