По данным инсайдера, версия Gears of War: E-Day для PS5 отменена - Xbox сосредотачивается на эксклюзивности

Вокруг Gears of War: E-Day появились неожиданные слухи. Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб заявил, что Microsoft якобы отказалась от выпуска игры на PlayStation 5, хотя такая версия ранее находилась в планах.
По словам Грабба, решение было принято совсем недавно. Во время эфира Giant Bomb журналист заявил, что «Gears of War: E-Day должна была выйти на PS5, но этого больше не произойдёт».
Дополнительный интерес ситуации придаёт и то, что некоторые магазины недавно успели засветить версию игры для PS5. По данным СМИ, Walmart даже ненадолго опубликовал страницу PlayStation-версии, после чего она была быстро удалена.
На данный момент официально подтверждены только версии для Xbox Series X|S и ПК. Согласно имеющейся информации, релиз игры запланирован на 2026 год.
Если информация Джеффа Грабба подтвердится, это может означать, что Xbox начинает возвращаться к стратегии эксклюзивов для своих крупнейших франшиз. Особенно учитывая статус самой E-Day — игра позиционируется как возвращение серии к мрачной атмосфере оригинальной Gears of War и расскажет историю Маркуса Феникса и Дома Сантьяго во время Дня Вторжения.
Хорошо, нах эти узкоглазые консольщики нужны.
ХБОКС ПОБЕДА, ждём релиза на пк)))
надеюсь для свинарника тоже, иначе полумеры
Ну вот пирдорги! Был же момент,когда xbox и ps делились играми. Снова начинается хуета,у кого хер дальше письнет.)
Все правильно !Пусть эта сосоня отдыхает!Вообще охУ-ли уже в край то выпускаем игры на пк то не выпускаем ,че хотят то и воротят !Хер им за воротник !Я бы ещё и форху с фабл отменил на соснольку!Хотя так и будет !