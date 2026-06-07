По данным инсайдера, версия Gears of War: E-Day для PS5 отменена - Xbox сосредотачивается на эксклюзивности

Вокруг Gears of War: E-Day появились неожиданные слухи. Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб заявил, что Microsoft якобы отказалась от выпуска игры на PlayStation 5, хотя такая версия ранее находилась в планах.

По словам Грабба, решение было принято совсем недавно. Во время эфира Giant Bomb журналист заявил, что «Gears of War: E-Day должна была выйти на PS5, но этого больше не произойдёт».

Дополнительный интерес ситуации придаёт и то, что некоторые магазины недавно успели засветить версию игры для PS5. По данным СМИ, Walmart даже ненадолго опубликовал страницу PlayStation-версии, после чего она была быстро удалена.

На данный момент официально подтверждены только версии для Xbox Series X|S и ПК. Согласно имеющейся информации, релиз игры запланирован на 2026 год.

Если информация Джеффа Грабба подтвердится, это может означать, что Xbox начинает возвращаться к стратегии эксклюзивов для своих крупнейших франшиз. Особенно учитывая статус самой E-Day — игра позиционируется как возвращение серии к мрачной атмосфере оригинальной Gears of War и расскажет историю Маркуса Феникса и Дома Сантьяго во время Дня Вторжения.