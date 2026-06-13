По данным надёжного инсайдера, бюджет Gears of War: E-Day превышает 400 миллионов долларов

Многие игроки уже обратили внимание на впечатляющую графику Gears of War: E-Day. Канадская студия The Coalition вместе с британской Playground Games считаются одними из лучших команд в составе Xbox Game Studios по созданию визуально впечатляющих проектов. Ранее их опыт даже использовался при разработке технической демоверсии Unreal Engine 5 The Matrix Awakens.

Последней собственной игрой The Coalition стала Gears 5, вышедшая в 2019 году, поэтому у студии было достаточно времени на работу над новым проектом. Релиз Gears of War: E-Day намечен на 6 октября, и игрокам предстоит увидеть события Дня Прорыва глазами молодого Маркуса Феникса.

Однако столь высокий уровень качества может обойтись очень дорого. Известный инсайдер Том Хендерсон в одном из недавних выпусков подкаста Insider Gaming заявил, что бюджет новой части Gears of War «просто безумный» и, по его информации, превышает 400 миллионов долларов.

Если эти данные подтвердятся, Gears of War: E-Day может войти в число самых дорогих видеоигр в истории индустрии. При этом речь идет лишь о затратах на разработку — масштабная маркетинговая кампания ещё даже не стартовала.

Сможет ли проект окупить столь внушительные вложения, покажет время. Во время недавней презентации Xbox Games Showcase компания Microsoft подтвердила, что игра выйдет только на ПК и Xbox Series X|S. В случае успеха новинка сможет не только обеспечить высокие продажи, но и привлечь новых подписчиков сервиса Xbox Game Pass.