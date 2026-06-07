По данным надёжного инсайдера, предзаказы на Gears of War: E-Day и ремейк Halo откроются сегодня после презентации Xbox

Накануне Xbox Games Showcase в сети всплыла новая волна противоречивой информации о двух крупных франшизах Microsoft — Gears of War: E-Day и Halo Campaign Evolved. История началась с неожиданного появления страницы товара на Walmart, но быстро превратилась в классический пример того, как утечки перед шоукейсами могут одновременно запутывать и подогревать интерес аудитории.

Ситуация началась со страницы товара Gears of War: E-Day на Walmart US, где игра была оценена в 99,99 долларов, после чего страницу быстро удалили. Это породило волну спекуляций: часть сообщества решила, что это тестовый листинг, другие — что это ошибка магазина перед крупным анонсом.

Журналист Джефф Грабб добавил сомнений, заявив, что версия игры для PS5 якобы могла быть отменена. Однако дальнейшая проверка от надежного инсайдера billbil_kun показала более аккуратную и важную деталь: физическая версия Gears of War: E-Day для PS5 в базе данных действительно существует на уровне SKU, а также имеет присвоенный UPC-код. Это не означает, что игра точно выйдет на PS5, но подтверждает, что такая версия как минимум заводилась в системе и фиксировалась на уровне учётных данных. При этом сама ситуация остаётся неясной — неизвестно, выйдет ли игра на консолях от Sony или действительно была отменена.

Отдельно важно: реальная цена физического издания составляет 69,99 долларов, а не завышенные 99,99 с Walmart.

Главный же подтверждённый момент касается предзаказов: предзаказы на Gears of War: E-Day для Xbox Series и ПК откроются сегодня вечером сразу после Xbox Games Showcase. То есть игра уже фактически переходит в активную маркетинговую фазу, независимо от путаницы с платформами.

Параллельно всплыла информация и по Halo Campaign Evolved: инсайдеры подтверждают, что предзаказы на Xbox Series и ПК также стартуют сегодня вечером, сразу после шоукейса. Версия для PS5, по имеющимся данным, действительно планируется, но её график предзаказов может отличаться.

Физическое издание Halo Campaign Evolved также заявлено для PS5 и Xbox Series X|S, с ценой около 49,99 долларов (или 59,99 евро), что делает проект заметно более «доступным» по сравнению с типичными AAA-релизами.

В итоге перед шоукейком складывается привычная для индустрии картина: утечки, частичные подтверждения и ритейлерский шум. Но ключевой факт уже есть — обе игры выходят на этап предзаказов сегодня вечером, и именно презентация должна окончательно прояснить, какие версии действительно существуют, а какие остались лишь в виде следов в базах данных магазинов.