По данным СМИ, бюджет разработки Gears of War: E-Day превышает 500 млн долларов - без затрат на маркетинг

Согласно недавнему материалу издания Kotaku, затраты на разработку Gears of War: E-Day превысили полмиллиарда долларов. Если эта информация подтвердится, проект станет одним из самых дорогостоящих и масштабных в истории игровой индустрии.

Ссылаясь на источник, знакомый с операционной деятельностью подразделения Xbox, Kotaku сообщает, что бюджет, выделенный на создание Gears of War: E-Day, по оценкам, превышает 500 миллионов долларов. Примечательно, что эта астрономическая сумма включает только прямые расходы на процесс разработки — в неё не входят значительные затраты на глобальные маркетинговые и рекламные кампании.

Ранее, в июне 2026 года, известный журналист Insider Gaming Том Хендерсон утверждал, что стоимость производства игры перешагнула отметку в 400 миллионов долларов. Однако Джез Корден из Windows Central поставил это заявление под сомнение, отметив, что студия The Coalition занимается не только разработкой игр серии Gears of War: она также активно участвует в создании технических инструментов и оказывает поддержку другим проектам в рамках сети Xbox Game Studios. Следовательно, было бы неверно относить все операционные расходы студии исключительно на разработку одной игры.

Тем не менее, новый отчёт Kotaku вновь спровоцировал дискуссии и домыслы вокруг внушительного бюджета Gears of War: E-Day. Упомянутая сумма в 500 миллионов долларов значительно превышает бюджеты многих других дорогостоящих эксклюзивов текущего (девятого) поколения — включая такие успешные проекты, как Marvel’s Spider-Man 2. Появление таких цифр вызывает серьёзные вопросы относительно потенциальной прибыльности проекта и окупаемости инвестиций — особенно если учесть, что Gears of War: E-Day является эксклюзивом для экосистемы Xbox, а значит, владельцы консолей PlayStation 5 — огромная аудитория — не получат к нему доступа.