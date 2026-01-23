По словам The Coalition, в Gears of War: E-Day игроки "ощутят утрату" истории Калоны и ее жителей

Креативный директор Gears of War: E-Day Мэтт Сирси подтвердил, что сюжет приквела оригинальной Gears of War будет разворачиваться в одном едином мегаполисе. В интервью GamesRadar+ Сирси рассказал о решении сделать E-Day гораздо более камерным проектом, чем открытый мир Gears 5.

По словам креативного директора E-Day, "история Дня Вторжения (Emergence Day) на самом деле о том, что произошло с жителями Серы. Это было масштабное событие мирового масштаба, и мы хотели, чтобы игроки почувствовали его влияние, поэтому решили сосредоточить сюжет игры в одном городе — Калона".

Город Калона печально известен в истории Gears как один из первых мегаполисов, павших под натиском Локустов. Как и в случае с Предел в Halo, падение Калоны станет центральным событием повествования, охватывающего несколько последовательных дней. Сирси подчеркивает, что они надеются, что игроки смогут почувствовать тесную связь с городом и его жителями.

Кроме того, решение сделать город местом действия было принято из-за его важности для COG (Коалиция Объединённых Государств), так как он носит имя одного из ее основателей, Романа Калоны:

Наша история разворачивается в течение нескольких последовательных дней, поэтому игроки могут близко познакомиться с городом: Мы хотим, чтобы они почувствовали утрату того, что здесь было: истории, людей и жизни, которые они вели.

По словам Сирси, Калона — это "богатая среда, позволяющая рассказать отличную историю", но, кроме того, город отлично подходит для игрового процесса, поскольку "это лучшая игровая площадка для таких интенсивных шутеров с укрытиями, как Gears". Игроки посетят центральные улицы города, исторические достопримечательности, военные объекты, промышленные заводы по переработке имюльсии и даже лесистые окраины.

Креативный директор также отметил, что события Дня Вторжения прежде никогда не были показаны напрямую — в предыдущих играх этот период либо происходил позже, либо затрагивался поверхностно, поэтому E-Day станет первой по-настоящему подробной попыткой рассказать историю о самом начале войны.

Релиз Gears of War: E-Day запланирован на 2026 год для Xbox и ПК.