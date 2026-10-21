По слухам, Xbox готовит ещё три волны увольнений: масштабная перестройка компании продолжится до января

Масштабная реструктуризация Xbox, начавшаяся летом, может затянуться как минимум до января. По данным Fortune, генеральный директор подразделения Аша Шарма планирует провести ещё три раунда сокращений — в октябре, ноябре и январе. С момента объявления о предстоящем уменьшении штата на 3200 человек в июле Microsoft уже сократила 1868 рабочих мест.

Особенно сильно увольнения затронули опытных сотрудников, отмечает издание. Потеря ветеранов индустрии может лишить компанию значительной части накопленных знаний и профессионального опыта. При этом изменения коснулись не только персонала: ряд студий оказался под угрозой закрытия или перешёл к независимому существованию.

На фоне происходящего продолжают обсуждаться слухи о возможной продаже Xbox. Однако глава коммерческого подразделения Microsoft Джейсон Альтхофф отверг саму логику подобных предположений: по его словам, компания не стала бы поручать Шарме руководство подразделением, которое собирается продать. Сама глава Xbox ранее также заявляла, что бизнес не выставлен на продажу.

Несмотря на внутренние потрясения, Microsoft продолжает готовить новое поколение устройств. Согласно материалу Fortune, портативная система может появиться в 2027 году, а следующая крупная консоль, известная под кодовым названием Project Helix, — в 2028-м. При этом слухи о высокой стоимости комплектующих и будущих устройств указывают на возможное заметное подорожание консолей следующего поколения, хотя официальных цен пока нет.

Шарма объясняла необходимость перемен финансовыми проблемами Xbox: рентабельность бизнеса, по её оценке, значительно уступает показателям сопоставимых компаний. Она признала, что ставка на Game Pass, мультиплатформенность и расширение каталога игр не обеспечила ожидаемых темпов роста. Судя по новым сообщениям о сокращениях, перезагрузка Xbox далека от завершения.