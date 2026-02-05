По сообщениям инсайдера, Halo: Campaign Evolved выйдет летом, а Gears of War: E-Day - во второй половине года

Постепенно начинает вырисовываться график релизов Xbox. По данным Тома Уоррена из The Verge, у двух крупнейших игр бренда уже есть довольно чёткие внутренние сроки выхода. Halo: Campaign Evolved планируется к выходу летом, а Gears of War: E-Day — во второй половине 2026 года. Официальных анонсов нет, трейлеров с подтверждёнными датами выхода тоже нет, но посыл ясен: Xbox хочет вернуть сюжетную составляющую своих самых культовых франшиз.

Хотя многие детали проекта до сих пор неизвестны, само название предполагает очень конкретную направленность. «Campaign Evolved» прямо указывает на сердце саги: сюжетный режим. После многих лет, в течение которых Halo Infinite делала упор на многопользовательский режим, этот шаг, похоже, направлен на противоположное: на возрождение повествования, темпа и чувства приключения, которые определяли Combat Evolved, Halo 2 и Halo 3.

На другом конце временной шкалы находится Gears of War: E-Day, выход которой запланирован на вторую половину 2026 года. Да, традиционно довольно богатый период на релизы, но он соответствует ожиданиям от проекта, который, как ожидается, сыграет ключевую роль в будущем франшизы. E-Day — это не обычная игра Gears. С момента анонса стало ясно, что она представляет собой возвращение к истокам франшизы, как во временном, так и в тональном плане.