Появились ранние концепт-арты молодых Маркуса Феникса и Дома Сантьяго для Gears of War: E-Day

В сети появились ранее не публиковавшиеся концепт-арты Gears of War: E-Day, демонстрирующие ранние варианты внешности Маркуса Феникса и Дома Сантьяго. Иллюстрации опубликовал ведущий концепт-художник Кев Чу на ArtStation. По ним можно проследить, как команда The Coalition искала баланс между узнаваемым стилем серии и более реалистичной, мрачной эстетикой новой игры.

При работе над молодым Домом Сантьяго художники перебрали несколько вариантов внешности. Первоначальный дизайн был слишком стилизованным и не соответствовал суровому тону E-Day. Затем команда попыталась сделать персонажа реалистичнее, но в процессе он потерял узнаваемые черты. В итоге разработчики вернули некоторые преувеличенные особенности внешности, сохранив реалистичную подачу. Отдельно дорабатывались причёска, борода и эспаньолка, чтобы герой выглядел как более молодая версия знакомого игрокам Дома.

Создание Маркуса Феникса оказалось не менее сложной задачей. Художники изучали его внешность в оригинальной трилогии и более поздних частях, пытаясь объединить характерный образ героя с новым визуальным направлением. Важную роль сыграли фирменное хмурое выражение лица и нахмуренные брови. После выбора основных пропорций художник добавил шрамы, щетину, морщины и другие детали, благодаря которым Маркус стал выглядеть более суровым и закалённым бойцом.

По словам Кева Чу, задача заключалась в том, чтобы показать Маркуса ещё в возрасте около двадцати лет, но при этом сохранить впечатление человека, прошедшего через тяжёлые испытания. Именно такого сочетания молодости и суровости команда добивалась на протяжении нескольких итераций дизайна.

Опубликованные материалы позволяют заглянуть в процесс разработки Gears of War: E-Day ещё до выхода игры. Пока неизвестно, появятся ли в открытом доступе концепт-арты других персонажей, включая Лукаса Рейеса и Мэгс Картер, однако новые публикации могли бы показать, как менялся визуальный облик героев на ранних этапах производства.