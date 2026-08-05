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Лицензии с дисков Xbox OG, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series могут перейти вместе с игроками на будущие устройства Xbox
Предстоящий ПК-тест Gears of War: E-Day получит встроенную поддержку NVIDIA DLSS и Reflex
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Маск нацелился на рынок мобильной связи: Starlink хотят использовать вместо сотовых вышек
Эмуляция PS3 становится доступнее: RPCS3 ускорился на ARM на 60% за полгода
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Блок питания FSP MEGA TI 1350Вт
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