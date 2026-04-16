Презентация Gears of War: E-Day Direct продлится около 30 минут

Компания Xbox раскрыла продолжительность предстоящей презентации Gears of War: E-Day Direct, где покажут новые материалы по будущей игре серии. По словам руководства Xbox, трансляция будет идти примерно полчаса.

Информацией поделился главный директор по контенту Xbox Мэтт Бути во время официального подкаста компании. Он отметил, что отдельная презентация, посвящённая Gears of War: E-Day, запланирована на 7 июня и станет самостоятельным мероприятием, которое пройдет сразу после основной презентации Xbox.

Бути подчеркнул, что зрителей ждёт полноценный показ, наполненный новыми материалами по игре. Он также отметил, что команда разработчиков проделывает отличную работу и выразил уверенность, что у фанатов будет возможность увидеть много интересного.

Напомним, Gears of War: E-Day впервые представили на Xbox Showcase в 2024 году. Тогда разработчики показали лишь кинематографический трейлер без демонстрации игрового процесса. С тех пор новые кадры игры практически не появлялись, поэтому июньская презентация станет первым крупным показом проекта.

В ходе подкаста Бути также прокомментировал своё недавнее назначение на должность CCO Xbox после ухода Фила Спенсера. По его словам, новый титул в первую очередь отражает важность студий и создаваемого ими контента для всей экосистемы Xbox, тогда как его основные обязанности в компании остаются прежними.