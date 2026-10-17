Продюсер оригинальных Gears of War раскритиковала E-Day за то, что Маркуса и Дома отодвинули в тень ради Мэгс Картер

Лора Фрайер (Laura Fryer), ветеран индустрии, одна из первых сотрудников Xbox и исполнительный продюсер оригинальных Gears of War и Gears of War 2, высказала жесткую критику в адрес новой игры Gears of War: E-Day. В своем видео на YouTube она рассказала, что очень ждала приквел, чтобы увидеть историю молодых Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго. Однако после прохождения осталась разочарована:

Я была взволнована Gears of War: E-Day, хотела узнать историю происхождения молодых Маркуса и Дома, а потом я поиграла...

По ее словам, игра веселая, а геймплей и стрельба "ощущаются как настоящий Gears". Но главные героические моменты кампании отданы другим членам отряда "Браво", в первую очередь новой героине Мэгс Картер. Фрайер считает, что смещение фокуса с Маркуса и Дома на новых персонажей "убивает ощущение товарищества и братства", которое было ключевым в оригинальных играх. Закончив игру, она считает, что команда просто не попала в целевую аудиторию оригинальной Gears of War.

Ее слова быстро разошлись по интернету и вызвали активную дискуссию. Многие игроки согласились: они ждали историю классических героев, а получили акцент на новых персонажах и повестке. Мнение человека, который стоял у истоков франшизы, добавило веса этим претензиям.

Gears of War: E-Day - приквел, действие которого происходит за 14 лет до событий оригинальной игры. Игроки вместе с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго переживают День Прорыва - момент, когда Орда Локустов впервые вырывается на поверхность планеты Сера. Кампания посвящена первым дням вторжения, борьбе за выживание и истокам легендарного противостояния. Игра вышла 6 октября 2026 года на Xbox Series X|S, ПК (Steam и Microsoft Store) и сразу стала доступна в Game Pass.