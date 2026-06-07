PS5-версия Gears of War: E-Day получила возрастной рейтинг за несколько часов до Xbox Games Showcase

Слухи о возможной версии Gears of War: E-Day для PlayStation 5 сегодня набрали обороты, всего за несколько часов до Xbox Games Showcase. Всё началось после того, как новый рейтинг игры указал на платформу Sony и вновь разжёг дебаты о мультиплатформенной стратегии Microsoft.
Согласно информации, опубликованной известным инсайдером billbil-kun, рейтинг PEGI, организации, отвечающей за возрастные рейтинги игр в Европе, теперь включает PS5 в список платформ, связанных с игрой.
Это открытие произошло вскоре после того, как страница Gears of War: E-Day ненадолго появилась на веб-сайте Walmart в США. В рекламе игра продавалась за 99,99 долларов США, но её быстро удалили, что вызвало сомнения в её подлинности.
Изначально многие полагали, что страница может указывать на скорое объявление. Однако журналист Джефф Грабб заявил, что версия для PS5 рассматривалась внутри компании, но в конечном итоге была отменена до официального объявления. Это заявление заставило некоторых в сообществе поверить, что объявление на Walmart было всего лишь заглушкой, созданной ритейлером.
Да выпустят Госпаде, Майки бабло хотят зарабатывать, а не видеть постоянные убытки от эксклюзивности для Мертвобокса в отчетах, потом еще на Свич 2 портанут
А ведь же очередной надёжный инсайдер надристал, что версию для плойки отменили, как так, xbox-бгхатья, возвращение величия отменяется???
Фух
надо было сделать ps5 эксклюзивом и показать это всё на xbox showcase, вот это была бы победа 😂
Могут и отменить, посмотрим. Мне лично пофигу, я хочу, чтобы все везде выходило. Мне эта экслюзивность вообще не нужна ни на какой платформе.