PS5-версия Gears of War: E-Day получила возрастной рейтинг за несколько часов до Xbox Games Showcase

Слухи о возможной версии Gears of War: E-Day для PlayStation 5 сегодня набрали обороты, всего за несколько часов до Xbox Games Showcase. Всё началось после того, как новый рейтинг игры указал на платформу Sony и вновь разжёг дебаты о мультиплатформенной стратегии Microsoft.

Согласно информации, опубликованной известным инсайдером billbil-kun, рейтинг PEGI, организации, отвечающей за возрастные рейтинги игр в Европе, теперь включает PS5 в список платформ, связанных с игрой.

Это открытие произошло вскоре после того, как страница Gears of War: E-Day ненадолго появилась на веб-сайте Walmart в США. В рекламе игра продавалась за 99,99 долларов США, но её быстро удалили, что вызвало сомнения в её подлинности.

Изначально многие полагали, что страница может указывать на скорое объявление. Однако журналист Джефф Грабб заявил, что версия для PS5 рассматривалась внутри компании, но в конечном итоге была отменена до официального объявления. Это заявление заставило некоторых в сообществе поверить, что объявление на Walmart было всего лишь заглушкой, созданной ритейлером.