Раскрыты детали коллекционных изданий Gears of War: E-Day и Halo: Campaign Evolved

После презентации Xbox Games Showcase Direct для Gears of War: E-Day было анонсировано коллекционное издание (Collector’s Edition), главным украшением которого станет большая статуэтка с Маркусом и Домом. Также свое коллекционное издание с высококачественной статуэткой получит игра Halo: Campaign Evolved.

Коллекционное издание Halo: Campaign Evolved доступно для Xbox Series X, PS5 и PC по цене $199.99 и включает в себя:

Физический диск с игрой Halo: Campaign Evolved для Xbox Series X и PlayStation 5.

Ваучер на обновление до издания Premium Edition, которое дает до пяти дней раннего доступа начиная с 23 июля 2026 года, а также внутриигровую косметику.

Коллекционный стилбук (SteelBook).

12-дюймовую (около 30 см) статуэтку Мастера Чифа.

Реплику чипа Кортаны со светодиодной (LED) подсветкой и кабелем для зарядки.

Три оригинальных концепт-арта (размером 11x17 дюймов / примерно 28x43 см).

Современное воссоздание оригинального бумажного руководства к игре Combat Evolved 2001 года.

Набор Alpha Halo Armory Pack, содержащий 5 обликов для брони Мастера Чифа и 6 обликов для оружия.

Цифровой артбук «Art of Halo: Campaign Evolved».

Цифровой короткий рассказ «Halo: Hungry Buzzards».

Цифровое руководство к игре.

Коллекционное издание Gears of War: E-Day доступно для Xbox Series X и PC по цене $299.99 и включает в себя:

Базовую игру Gears of War: E-Day (физический диск для Xbox Series X и цифровой код для Steam).

Цифровое обновление до Premium Edition, которое дает до 5 дней раннего доступа, набор оружия «Bravo Squad Signature Weapon Pack», 1 000 единиц Железа (премиальная внутриигровая валюта) и пять сезонных наборов кастомизации, начиная с набора «Emergence Pack» на релизе.

Ранний доступ к открытому бета-тестированию с 6 по 10 августа.

15-дюймовую (около 38 см) коллекционную статуэтку-диораму с Маркусом Фениксом и Домиником Сантьяго (требуются 3 батарейки типа ААА, в комплект не входят).

Металлическую реплику армейских жетонов Карлоса Сантьяго в масштабе 1:1 (изготовлена из цинкового сплава и латуни).

Внутриигровое фото.

Литографию.

Благодарственное письмо от студии The Coalition.

Эксклюзивный стилбук (SteelBook) от художника Люка Приса (Luke Preece).

Коллекционную демонстрационную упаковку.

Релиз обновленной Halo: Campaign Evolved на движке UE5 состоится 28 июля, тогда как Gears of War: E-Day запланирован на 6 октября.